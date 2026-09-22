ATSO adayından 7 tema, 50 proje: dijital dönüşüm ve gece ticareti öne çıktı

Çetin'in vizyonu: 7 tema, 50 proje

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkan Adayı Davut Çetin, Antalya'da düzenlediği basın toplantısında yeni dönem vizyonunu içeren 7 temada 50 proje paketini kamuoyuna sundu. Toplantı, geçmiş dönem çalışmalarını özetleyen tanıtım filmiyle başladı; Çetin, daha önce başlatılan bazı girişimlerin sürdürülemediğini belirterek projeleri kaldığı yerden tamamlamayı taahhüt etti.

Proje temaları ve öncelikler:

Çetin'in açıkladığı projeler yedi ana başlık altında toplandı: Üye İlişkileri, Meslek Komiteleri, İş Birlikleri ve Güçlü Temsil, Sektörel Gelişim ve Rekabet Gücü, Antalya Markası ve Kent Ekonomisi, Eğitim ve İnsan Kaynağı ve Dijital ve Katılımcı ATSO. Bu kapsamda hem oda hizmetlerinin modernizasyonu hem de kentin ekonomik canlılığının artırılmasına yönelik adımlar öne çıkarıldı.

Dijitalleşme, veri ve komite yapısında somut adımlar

Teknoloji odaklı düzenlemelerin merkezinde Yapay Zekâ Destekli ATSO App bulunuyor. Çetin, bu uygulamayla oda hizmetlerinin cep telefonuna taşınacağını; üyelerin satış, pazarlama, talep takibi ve iş eşleştirme süreçlerinde uygulamanın destek sağlayacağını söyledi. Ayrıca mevcut ATSO Avantaj Kart kapsamının genişletilerek üyeler arası ticareti güçlendirici bir yapıya kavuşturulması planlanıyor.

Meslek komitelerinin yapısı da yeniden ele alınacak. Mevcut 49 meslek komitesinin, NACE kodları ve üye profillerine göre yeniden yapılandırılarak 75-80 bandına çıkarılması hedefleniyor; her komite için performans takibini sağlayacak performans karnesi hazırlanacak.

Antalya veri merkezi ve mevzuat izlemede erken uyarı

Şehir bazlı karar alma süreçlerini desteklemek üzere proje paketinde Antalya Veri Merkezi yer alıyor. Emlak, turizm, inşaat ve kent ekonomisine ilişkin verilerin tek merkezde toplanması amaçlanıyor. Buna paralel olarak hayata geçirilmesi planlanan Erken Uyarı ve Mevzuat İzleme Sistemi ile üyelerin kanun, vergi ve yönetmelik değişikliklerinden önceden haberdar olmaları sağlanacak.

İhracat ve yeni pazar arayışındaki üyeler için öngörülen Yapay Zekâ Destekli ATSO Global Network üzerinden hedef pazar analizleri ile B2B görüşmelerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Altyapı, lojistik ve kent içi ticaretin canlandırılması

Çetin'in altyapı teklifleri arasında Antalya Lojistik Merkezi dikkat çekiyor. Depolama ve soğuk hava altyapısını kapsayacak merkezin toptancı halleriyle entegrasyonu ve ağır vasıtaların şehir merkezine girişinin azaltılması amaçlanıyor. Üyelerin dijital dönüşümüne katkı sağlamak için E-Ticaret ve E-İhracat Uygulama Merkezi kurulması; girişimciler ve gençler için ise İnovATSO'nun yeniden canlandırılması planlanıyor.

Turizmin kent ekonomisine katkısını artırmaya yönelik olarak Rota Antalya projesinin geliştirilmesi, Kaleiçi'nde koordinasyon merkezi kurulması, gastronomi ve alışveriş festivalleri düzenlenmesi gibi adımlar öne alındı. Çetin, Antalya'daki sıcaklık nedeniyle gündüz merkezlere gelen turist sayısının sınırlı olduğunu belirterek işletmelerin açılış-kapanış saatlerinin geceye kaydırılması, gece 8'den sonra indirimler ve etkinliklerle gece ticaretinin canlandırılmasını önerdi.

Uluslararası organizasyonlar ve ekonomik uyarılar

Çetin, Antalya'nın uluslararası organizasyonlardan daha fazla pay alması gerektiğini vurguladı ve 2036 Olimpiyatları için girişimlerde bulunacaklarını açıkladı. Perge ve Side gibi tarihi alanlar ile okçuluk ve atıcılık altyapısının bu tür organizasyonlara katkı sağlayacağına işaret etti; İstanbul ile ortak adaylık için gerekli girişimlerin yapılacağını söyledi.

Toplantıda ayrıca kentin ekonomik göstergelerine dair kaygılar da dile getirildi. Çetin, Antalya'da artan konkordato ve iflas vakalarına dikkat çekerek ATSO'nun üyelerin sorunlarını ve kent ekonomisinin sıkıntılarını daha güçlü şekilde gündeme taşımasını hedeflediklerini belirtti.

Geçmişten dersler, geleceğe devam

İklim değişikliği, çevreci dönüşüm ve su yönetimi gibi konuların 2019 stratejik planlarına dahil edildiğini hatırlatan Çetin, "Bugün COP31 ile konuşulan başlıkları biz yıllar önce ele aldık ve 2022'de kitapçık haline getirdik" dedi. Çetin, o dönem yürütülen projelerin bir kısmının sürdürülemediğini; şimdi ise bu çalışmaları kaldıkları yerden tamamlayacaklarını ifade etti. Yeni dönem programının hayata geçirilmesi için üyelerle yakın iletişim ve kademeli uygulama planları üzerinde durulacağı belirtildi.

Çetin'in açıklamaları, adaylık sürecinin bundan sonraki aşamalarında üyelerin geri bildirimleri ve meclis süreciyle şekillenecek. Açıklanan proje paketi, dijital altyapıdan kent ekonomisine, lojistikten uluslararası organizasyon hedeflerine kadar geniş bir yelpazede tartışılacak.

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI (ATSO) BAŞKAN ADAYI DAVUT ÇETİN