ATSO ortak çatı: kimsenin şahsi mülkü olamaz

Hatice Öz, komite buluşmasında değişim çağrısı yaptı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkan Adayı Hatice Öz, seçim sürecinde birlikte hareket ettiği komite üyeleriyle Seçim Koordinasyon Merkezi'nde bir araya gelerek oda yönetimine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Toplantıda seçim stratejileri, saha çalışmaları ve komitelerdeki son durum masaya yatırıldı; Öz, birlik ve beraberlik çağrısı yaparken üyelerin iradesinin sandığa yansımasının önemine dikkat çekti.

ATSO'nun sahibi 70 bin üyedir:

Öz, ATSO'nun belli kişilerin ya da grupların kontrolünde görülemeyeceğini vurguladı ve kurumun tüm üyelerine eşit mesafede duran, hesap verebilir ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla yönetilmesi gerektiğini söyledi. Toplantıda öne çıkan vurgu, ATSO'nun sahibi olan 70 bin üye olduğuydu: bu nedenle oda yönetiminin ayrıcalıklı alanlara dönüştürülmemesi gerektiği belirtildi.

Komiteler figüran değil karar verici olmalı:

Hatice Öz, meslek komitelerinin ATSO'nun gerçek gücünü oluşturduğunu ifade ederek, yeni dönemde komitelerin yalnızca toplantılara katılan yapılar olmaktan çıkarılmasını hedeflediklerini anlattı. Öz'e göre her sektörün sorun ve çözüm önerilerini en iyi bilen temsilciler yine o sektörün aktörleri; bu nedenle komitelerin görüşlerinin yönetim kararlarına doğrudan yansıtılacağı bir sistem kurmak önceliklerden biri olacak.

Komitelerin karar mekanizmalarının merkezine taşınmasının hem sektör bazlı çözümler üretilmesine hem de üyelerle oda arasındaki ilişkinin güçlendirilmesine katkı sağlayacağı belirtilirken, toplantıda dayanışma ve saha çalışmalarının kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Öz, değişimin yalnızca yönetim kadrolarının değiştirilmesi anlamına gelmediğini; aynı zamanda oda ile üyeleri arasındaki ilişkinin yeniden kurulması gerektiğini söyledi. Bu çerçevede projelerinin, Antalya iş dünyasının potansiyelini harekete geçirecek, üyelerin sorunlarına doğrudan çözüm üretecek ve karar süreçlerine katılımı artıracak nitelikte olduğu aktarıldı.

Seçim sürecine ilişkin konuşmasında Öz, göreve gelme motivasyonunun koltuk değil hizmet olduğunu belirtti. Adaylığını Antalya iş dünyasına hizmet etmek amacıyla koyduğunu söyleyen Öz, projelerin bu amaca hizmet ettiğinin altını çizdi.

Komite üyelerine seslenen Öz, hiçbir makamın kalıcı, hiçbir yöneticinin vazgeçilmez olmadığını hatırlattı. Seçimlerin alışılmış güç dengelerinin belirleyeceği bir yarış olmaması; asıl belirleyicinin oda üyelerinin iradesi olması gerektiğini ifade etti ve toplantıda şu söze yer verdi: "ATSO kimsenin şahsi mülkü, kimsenin mirası değildir. Bu oda Antalya iş dünyasının ortak çatısıdır."

Toplantı, ortak akıl, güçlü ekip ve katılımcı yönetim anlayışı vurgusuyla sona erdi. Hatice Öz ve ekibi, seçim sürecinin sonuna kadar sahadaki çalışmaları sürdüreceklerini ve üyelerin tamamının kendilerini temsil edildiğini hissedeceği bir oda hedeflediklerini yineledi.

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI (ATSO) BAŞKAN ADAYI HATİCE ÖZ, SEÇİM SÜRECİNDE BİRLİKTE HAREKET ETTİĞİ KOMİTE ÜYELERİYLE SEÇİM KOORDİNASYON MERKEZİ'NDE BULUŞTU.