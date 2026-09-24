ATSO üyesinin işini büyütecek yönetim vaadi

Hatice Öz, Aksu buluşmasında yeni vizyonunu paylaştı:

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) başkan adayı Hatice Öz, yeni dönem hedefini "ATSO işinizi büyütecek" sözüyle ilan etti. Aksu bölgesinde iş insanları, yönetim kurulu üyeleri ve STK temsilcileriyle bir araya gelen Öz, odanın artık sadece işlem yapan değil; üyelerin ekonomik büyümesine doğrudan katkı sağlayan bir yapıya dönüşmesi gerektiğini vurguladı.

Öz, toplantıda ATSO başarısının kurumun büyüklüğüyle değil, üyelerin ne kadar büyüdüğüyle ölçülmesi gerektiğini belirtti. Toplantıda dile getirilen beklentilerin başında aidat karşılığında somut fayda gören bir oda isteğinin yer aldığını aktaran Öz, turizmcinin sezonu 12 aya yayma arzusundan, sanayici ve KOBİ’lerin finansman baskısı altında da büyüme hedeflerine kadar geniş bir ihtiyaç yelpazesi bulunduğunu söyledi.

uygulamalı destek ve somut kriterler:

Yeni yönetim anlayışında performans ölçütlerinin yeniden tanımlanacağını belirten Öz, "ATSO’nun başarısı sadece kurumun büyümesi değildir; üyesi daha fazla üretiyor mu, daha çok satıyor mu, ihracat yapabiliyor mu gibi somut göstergelerle değerlendirilmeli" diye konuştu. Yönetimin faaliyet raporlarını yapılan toplantı sayısıyla değil, üyelere sağlanan ekonomik katkıyla ölçmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Öz, işletmelerin önündeki engellerin çözümüne odaklanan projeler geliştireceklerini ve bu projelerin doğrudan rekabet gücünü artırmaya yönelik olduğunu söyledi. Buna göre ATSO, üyelerin yeni müşteriye ulaşması, yeni pazarlara açılması, dijitalleşme süreçleri ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesine öncelik verecek.

sektörel dönüşüm odaklı proje paketleri:

Hatice Öz'ün sunduğu proje paketleri arasında Antalya Dijital Dönüşüm Merkezi öne çıkıyor. Bu merkezde işletmelere e-ticaret, veri analitiği, siber güvenlik ve dijital dönüşüm desteği sağlanması planlanıyor. Ayrıca Softalya Digital ile Antalya’nın yazılım ihracatının artırılması hedefleniyor.

Tarım ve gıda alanında ise Antalya Gıda İnovasyon Merkezi ile tarımsal ürünlerin katma değerinin yükseltilmesi, Akıllı Tarım Dönüşüm Programı ile üreticilerin su ve enerji maliyetlerinin azaltılması amaçlanıyor. İnsan kaynağı ihtiyacına yönelik olarak da ATSO Online Kariyer Merkezi ve İstihdam Platformu ile işverenlerle nitelikli iş arayanların doğrudan buluşturulacağı aktarıldı.

Öz, bu projelerin işletmelere hemen uygulanabilir destek sunacağını, sadece politika bildirisi olarak kalmayacağını ifade etti.

üyelerin büyüme ortağı olmak hedefi:

ATSO seçimlerinin salt bir yönetim değişikliği olmadığını vurgulayan Hatice Öz, küresel değişimlerin hızlandığı bir dönemde odanın üyesinin kapısını sadece aidat zamanında çalmadığını, aksine "işini nasıl büyütürüz?" diye sahiden soran bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini söyledi. Yapay zekâdan yeşil dönüşüme, e-ticaretten yeni ihracat modellerine kadar alanlarda üyeye yol gösteren ve fırsatı üyelerin önüne getiren bir yapıyı hedeflediklerini belirtti.

AKGİAD ile örtüşen üretken ve girişimci anlayışa vurgu yapan Öz, Antalya’nın yeni ekonomik hikâyesinin iş dünyasıyla ortak akıl içinde yazılacağını kaydetti. "Daha fazla üreten, daha fazla satan, daha fazla ihraç eden ve geleceğe güvenle bakan bir Antalya için ATSO’yu birlikte büyüteceğiz. ATSO işinizi büyütecek," sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

ATSO BAŞKAN ADAYI HATİCE ÖZ, YENİ DÖNEM HEDEFİNİ "ATSO İŞİNİZİ BÜYÜTECEK" SÖZLERİYLE AÇIKLADI. ÖZ, "ATSO’NUN BAŞARISINI KENDİ KURUMSAL BÜYÜKLÜĞÜYLE DEĞİL, ÜYELERİNİN NE KADAR BÜYÜDÜĞÜYLE ÖLÇECEĞİZ" DEDİ.