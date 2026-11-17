ATSO'dan Gazipaşa'ya yatırım desteği

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Gazipaşa'nın ekonomik potansiyelini harekete geçirecek yeni yatırım ve iş birliklerine destek vereceğini açıkladı. Ziyarette, Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ile geçen ay yapılan seçimler sonucu ATSO Başkanı seçilen Berkay Bahar bir araya geldi. Görüşmeye ATSO Gazipaşa Temsilcisi Ercan Ekinci de katıldı.

görüşmenin odağı:

Toplantıda ağırlıklı olarak ilçenin tarım ve turizm sektörü ile yatırım imkanları konuşuldu. Heyet, Gazipaşa'nın sahip olduğu doğal, tarımsal ve turistik değerlerin daha etkin kullanılmasına yönelik ortak projelerin önemini vurguladı. Yerel yönetim ve iş dünyası arasındaki bağların güçlendirilmesi, bölgesel kalkınma açısından öncelikli başlıklar arasında yer aldı.

beklenen iş birlikleri ve hedefler:

Tarımda üretim ve pazarlama kanallarının iyileştirilmesi ile turizmde destinasyon yönetiminin geliştirilmesine yönelik adımlar üzerinde duruldu. Görüşme sonrası açıklama yapan Mehmet Ali Yılmaz, "Görüşmemizde Gazipaşa’mızın ekonomik ve ticari potansiyelini, tarım ve turizm alanındaki gelişmeleri değerlendirirken, ilçemizin gelişimine katkı sunacak ortak çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulunduk" dedi. Taraflar, önümüzdeki dönemde somut projelerin tasarlanması ve yatırımcılarla eşleştirilmesi için çalışma grupları oluşturmayı planlıyor.

ATSO ve Gazipaşa Belediyesi arasındaki bu temas, ilçenin yerel ekonomisini güçlendirmeye yönelik adımların hızlanabileceğine işaret ediyor. İlçe kaynaklarının sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesi ve ortak projelerle somut sonuç elde edilmesi en önemli hedef olarak öne çıkıyor.

GAZİPAŞA BELEDİYE BAŞKANI MEHMET ALİ YILMAZ, ATSO BAŞKANI SEÇİLEN BERKAY BAHAR’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDU