ATÜ'nin EngiRank 2026 başarısı:

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ), Avrupa'nın mühendislik ve teknoloji alanındaki yükseköğretim kurumlarını kapsayan EngiRank 2026 sıralamasına ilk kez girerek önemli bir eşik aştı. Değerlendirme sonucunda ATÜ, Avrupa genelinde 229'uncu sırada yer aldı; Türkiye'den listeye giren 19 üniversite arasında ise 16'ncı oldu.

EngiRank değerlendirmesi ve kapsamı:

European Ranking of Engineering Programmes (EngiRank) 2026 çalışmasında, Avrupa Yükseköğretim Alanı'ndaki 37 ülkeden toplam 310 yükseköğretim kurumu incelendi. Kriterleri karşılayan 247 kurum genel sıralamaya alındı. Değerlendirme; bilimsel yayın ve araştırma performansı, inovasyon, patent sayıları, üniversite-sanayi iş birlikleri, uluslararasılaşma ve disiplinlerarası araştırma kapasitesi gibi çok boyutlu göstergeleri içeriyor. Toplam puanın yüzde 53