Dolar 48,6496 +0,02%
Euro 56,1543 +0,12%
Bist 13.892,30 -2,41%
Altın Gram 6.771,54 -0,08%
EUR/USD 1,1538 -0,03%
Brent Petrol 108,23 -0,48%
--°

ATÜ'de dijital oyunlaştırma ile kültürel mirasın geleceği tartışılıyor

ATÜ, Erasmus+ destekli 'Heritage Game' projesinin kapanış konferansına ev sahipliği yapıyor; dijital miras ve oyunlaştırma 17 Eylül'e kadar ele alınacak.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 16:13

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

ATÜ'de dijital oyunlaştırma ile kültürel mirasın geleceği tartışılıyor

Uluslararası 'Heritage Game' konferansı ATÜ ev sahipliğinde başladı

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ), Avrupa Birliği Erasmus+ programı kapsamında desteklenen Heritage Game projesinin kapanış etkinliği olan "Sürdürülebilir Kültürel Miras Uygulamalarında Bir Katalizör Olarak Oyunlaştırma Konferansı 2026"ye ev sahipliği yapıyor. Üniversite kampüsünde hibrit formatta düzenlenen organizasyonun açılışı yoğun katılımla gerçekleşti.

Konferansın amacı ve kapsamı:

Proje, kültürel mirasın korunması ve genç kuşaklara aktarılmasında sanal ve artırılmış gerçeklik (AR/VR) gibi dijital inovasyon araçlarını oyunlaştırma yöntemleriyle birleştirmeyi hedefliyor. 17 Eylül Perşembe gününe kadar sürecek kapanış konferansı boyunca akademisyenler ve araştırmacılar bildiri sunumları, paneller ve atölye çalışmalarıyla projenin çıktılarını ve yeni nesil teknolojik uygulamaları tartışacak.

Açılış konuşmaları ve uluslararası iş birliği:

Açılış töreninde konuşan ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, kültürel mirasın dijital çağın sunduğu imkanlarla yeniden yorumlanmasının önemine vurgu yaptı ve projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen paydaşlara teşekkür etti. Açılışta yine Tomar Politeknik Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Joo Freitas Coroado ile proje koordinatörü Prof. Dr. Célio Gonçalo Marques uluslararası iş birliğinin önemini belirterek ev sahipliğinden dolayı ATÜ'ye ve çalışma arkadaşlarına şükranlarını sundu.

Adana Vali Yardımcısı Hasan Balcı da projenin bölgesel ve uluslararası düzeydeki katkılarına dikkat çekip organizasyona destek veren kurumlara teşekkür etti.

Katılımcı ülkeler ve program akışı:

Konferans programında Portekiz, Romanya, İtalya, Slovakya, Bulgaristan ve Çekya'dan davetli konuşmacılar yer alıyor. Etkinlik; bildiriler, panel oturumları ve uygulamalı atölyeler aracılığıyla oyun tabanlı yaklaşımların somut uygulamalarını, AR/VR entegrasyonlarını ve sürdürülebilir kültürel miras pratiklerini masaya yatıracak.

Hibrit format sayesinde hem yerel katılımcılar hem de uluslararası araştırmacılar etkinliğe çevrimiçi erişimle dahil olabiliyor; böylece elde edilen bulguların yaygınlaştırılması ve yeni ortaklıkların kurulması amaçlanıyor. Konferansın sonuçları, proje ortakları tarafından gelecekteki uygulamalar ve eğitim programları için referans niteliği taşıyacak.

ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ATÜ), AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS+ PROGRAMI...

ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ATÜ), AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS+ PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEKLENEN "HERİTAGE GAME" PROJESİNİN KAPANIŞ ETKİNLİĞİ OLAN "SÜRDÜRÜLEBİLİR KÜLTÜREL MİRAS UYGULAMALARINDA BİR KATALİZÖR OLARAK OYUNLAŞTIRMA KONFERANSI 2026" ORGANİZASYONUNA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Türkiye ile Sudan eğitim alanında kapsamlı iş birliğine hazırlanıyor
images

Çankırı'da yeni dönem Kur'an kursları açıldı, çocuklara milli ve manevi değer vu...
images

Umut ve barış gökyüzünde: Balıkesir'de çocuklar uçurtmalarla ses verdi
images

Konya'da bilgi ağları örülüyor: KAPS 2026 akademik yayıncılığa ivme kazandırıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Adıyaman'da tek başına yaşayan Mustafa Çınar (62) evinde kalp krizine yenik düştü

Esenyurt'ta kontrolden çıkan araç yayalara daldı: bir ölü, bir ağır yaralı

Güdül'de okul servislerinde güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi