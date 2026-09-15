ATÜ'de dijital oyunlaştırma ile kültürel mirasın geleceği tartışılıyor

Uluslararası 'Heritage Game' konferansı ATÜ ev sahipliğinde başladı

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ), Avrupa Birliği Erasmus+ programı kapsamında desteklenen Heritage Game projesinin kapanış etkinliği olan "Sürdürülebilir Kültürel Miras Uygulamalarında Bir Katalizör Olarak Oyunlaştırma Konferansı 2026"ye ev sahipliği yapıyor. Üniversite kampüsünde hibrit formatta düzenlenen organizasyonun açılışı yoğun katılımla gerçekleşti.

Konferansın amacı ve kapsamı:

Proje, kültürel mirasın korunması ve genç kuşaklara aktarılmasında sanal ve artırılmış gerçeklik (AR/VR) gibi dijital inovasyon araçlarını oyunlaştırma yöntemleriyle birleştirmeyi hedefliyor. 17 Eylül Perşembe gününe kadar sürecek kapanış konferansı boyunca akademisyenler ve araştırmacılar bildiri sunumları, paneller ve atölye çalışmalarıyla projenin çıktılarını ve yeni nesil teknolojik uygulamaları tartışacak.

Açılış konuşmaları ve uluslararası iş birliği:

Açılış töreninde konuşan ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, kültürel mirasın dijital çağın sunduğu imkanlarla yeniden yorumlanmasının önemine vurgu yaptı ve projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen paydaşlara teşekkür etti. Açılışta yine Tomar Politeknik Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Joo Freitas Coroado ile proje koordinatörü Prof. Dr. Célio Gonçalo Marques uluslararası iş birliğinin önemini belirterek ev sahipliğinden dolayı ATÜ'ye ve çalışma arkadaşlarına şükranlarını sundu.

Adana Vali Yardımcısı Hasan Balcı da projenin bölgesel ve uluslararası düzeydeki katkılarına dikkat çekip organizasyona destek veren kurumlara teşekkür etti.

Katılımcı ülkeler ve program akışı:

Konferans programında Portekiz, Romanya, İtalya, Slovakya, Bulgaristan ve Çekya'dan davetli konuşmacılar yer alıyor. Etkinlik; bildiriler, panel oturumları ve uygulamalı atölyeler aracılığıyla oyun tabanlı yaklaşımların somut uygulamalarını, AR/VR entegrasyonlarını ve sürdürülebilir kültürel miras pratiklerini masaya yatıracak.

Hibrit format sayesinde hem yerel katılımcılar hem de uluslararası araştırmacılar etkinliğe çevrimiçi erişimle dahil olabiliyor; böylece elde edilen bulguların yaygınlaştırılması ve yeni ortaklıkların kurulması amaçlanıyor. Konferansın sonuçları, proje ortakları tarafından gelecekteki uygulamalar ve eğitim programları için referans niteliği taşıyacak.

ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ATÜ), AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS+ PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEKLENEN "HERİTAGE GAME" PROJESİNİN KAPANIŞ ETKİNLİĞİ OLAN "SÜRDÜRÜLEBİLİR KÜLTÜREL MİRAS UYGULAMALARINDA BİR KATALİZÖR OLARAK OYUNLAŞTIRMA KONFERANSI 2026" ORGANİZASYONUNA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR.