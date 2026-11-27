ATÜ'de 'Huzurlu Toplum, Müreffeh Gelecek: Türkiye'nin Yeni Ufukları' semineri

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) ev sahipliğinde düzenlenen seminer, ATÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİSBF) Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Moderatör ve katılımcılar:

Programın moderatörlüğünü Doç. Dr. Berat Akıncı üstlendi. Konuşmacılar arasında Yozgat Bozok Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Andaç Karabulut ile ATÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Ayata yer aldı.

Gündem: bölgesel dinamikler ve diplomasi:

Seminerde Türkiye'nin değişen uluslararası sistem içindeki konumu, bölgesel gelişmeler ve küresel güç dengeleri çerçevesinde değerlendirmeler yapıldı. Katılımcılar özellikle Orta Doğu'da devam eden çatışmalar, Gazze'deki insani kriz, Suriye'nin geleceği ve İran-ABD gerilimi gibi başlıkların bölgesel güvenlik ve istikrara etkilerini ele aldı.

Sunumlarda, Türkiye'nin çevresindeki krizlere yönelik diplomatik girişimleri ve bölgesel iş birliklerinin önemi vurgulandı. Konuşmacılar, uluslararası sistemde gözlenen değişimlerin Türkiye'nin dış politikasına yansımalarını değerlendirdi ve diplomasinin rolüne dikkat çekti.

Huzurlu toplum ve sürdürülebilir refah:

Programda ayrıca huzurlu bir toplum ve sürdürülebilir refahın oluşturulmasında siyasi, ekonomik ve toplumsal istikrarın önemine değinildi. Akademisyenler, bu unsurların birbirini nasıl etkilediğini ve uzun vadeli refah için hangi alanlarda iş birliği gerektiğini tartıştı.

Akademik değerlendirmelerin ardından program sona erdi.

ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ’NDE (ATÜ), "HUZURLU TOPLUM, MÜREFFEH GELECEK: TÜRKİYE’NİN YENİ UFUKLARI" BAŞLIKLI SEMİNER DÜZENLENDİ.