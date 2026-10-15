Av tüfeği kazası savunması reddedildi: Eskişehir davasında 15 yıl hapis

Olay ve soruşturmanın seyrine ilişkin bilgiler:

Olay, 19 Mart günü Eskişehir'in İnönü ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Karargah Sokak'taki bir evde meydana geldi. İddialara göre evde bulunan av tüfeğinin ateş alması sonucu 15 yaşındaki Bünyamin Bozkurt göğsünden vurularak olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında evde bulunan diğer çocuk olan 15 yaşındaki M.F.Y. tutuklandı ve hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme" suçlamasıyla dava açıldı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinden bir tanık, müdahale sırasında yanındaki çocuğun panik halinde olduğunu ve ekibin onu uzaklaştırdığını belirtti. Bu ifadeler duruşmada tanık beyanı olarak kayda geçti.

Duruşmada tarafların iddia ve savunmaları:

Kamu davasını takip eden katılan vekili, sanığın tüfeği bilerek doldurup ateş ederek maktulü hedef aldığını ileri sürerek ceza talep etti. Savunma tarafı ise olayın kaza olduğunu belirtti; kriminal inceleme raporlarına dayanarak tüfeğin mekanik yapısının bozuk olduğu ve sarsılma halinde tetik çekilmeksizin ateş alabileceği ifade edildi.

Sanık avukatları, müvekkilin 112'yi aramasını, yaraya havluyla tampon uygulamasını ve arkadaşını sırtında taşımak istemesini kasıt bulunmadığına delil olarak sundu. Bu savları mahkeme dosyasına giren kriminal raporlarıyla desteklediklerini bildirdiler.

Sanığın son sözleri ve mahkeme kararı:

Karar öncesi son sözleri sorulan suça sürüklenen çocuk M.F.Y., "Efendim, ben Bünyamin’i bilerek öldürseydim 4 ay boyunca kefeniyle dolaşmazdım. Ben öyle bir insan değilim. Okulda bile kavgaya karışmışlığım yoktur. Biz çok yakın arkadaştık, böyle olmasını asla istemezdim. Bilerek ve isteyerek yapmadım. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, suça sürüklenen çocuk M.F.Y.'yi önce ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırdı. Heyet, sanığın olay tarihinde 15–18 yaş grubunda bulunması nedeniyle takdiri indirim nedenlerini uygulayarak cezasını 15 yıl hapis olarak belirledi. Kararda, istinaf yolu açık tutulduğu ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildiği belirtildi.

Davada öne çıkan hususlar arasında kriminal raporun tüfeğin mekanik arızasına işaret etmesi ile tarafların olay anındaki davranışlarına ilişkin çelişkili anlatımlar yer aldı. Mahkeme, bu delillerin ve uygulanan indirimlerin toplamı doğrultusunda hükmü tesis etti.

SOLDAKİ M.F.Y., SAĞDAKİ VEFAT EDEN BÜNYAMİN BOZKURT.