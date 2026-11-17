Avcılar'da apartmanı saran duman: çatıya çıkan iki kişi kurtarıldı

Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde bulunan bir apartmanda çıkan yangın, bina sakinlerini paniğe sürükledi. Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın 1'inci katında bulunan bir dairede evde kimse yokken dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede çıkan dumanlar tüm apartmana yayıldı ve bina içinde görüşü zorlaştırdı.

kurtarma ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Apartmanda mahsur kalan ve dumanlardan kaçan 2 kişi çatıya çıkarak yardım bekledi; ekipler kısa sürede müdahale ederek çatıdaki kişileri güvenli şekilde kurtardı. Yapılan kontrollerde olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Yetkililer, yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak inceleme sonrası belirleneceğini açıkladı. Dumanlardan son anda kurtulan bir vatandaş ise yaşananları anlatarak yangının neden çıktığını bilmediğini söyledi.

APARTMANDA MAHSUR KALARAK ÇATIYA ÇIKAN 2 KİŞİYİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI.