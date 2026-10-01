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Avcılar'da araç çarpması sonrası yola savrulan motosiklet sürücüsüne vatandaşlar yardım etti

Avcılar E-5'te 34 BLG 888 plakalı motosiklet ile 34 NHY 012 otomobil çarpıştı; motosiklet devrildi, sürücü yola savruldu ve çevredekiler müdahale etti.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 00:02

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Avcılar'da araç çarpması sonrası yola savrulan motosiklet sürücüsüne vatandaşlar yardım etti

olayın ayrıntıları:

Kaza, akşam üzeri Avcılar E-5 Karayolu üzerinde, İBB Sosyal Tesisleri Metrobüs Durağı yakınında meydana geldi. Olay, Küçükçekmece yönünden Avcılar istikametine seyir halinde olan araçlar arasında yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, 34 BLG 888 plakalı motosiklet ile aynı yönde ilerleyen 34 NHY 012 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilirken sürücü yola savruldu.

vatandaş müdahalesi ve trafik:

Çevrede bulunan vatandaşlar kısa sürede olay yerine gelerek sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Vatandaşların yardımıyla ayağa kalkan motosiklet sürücüsü, ambulanstan ya da resmi makam bildirisinden farklı bir bilgi olmaksızın olay yerinden yürüyerek ayrıldı.

Kaza nedeniyle E-5 Karayolu'nda bir süre trafik akışı aksadı; motosikletin kaldırılmasıyla birlikte ulaşım normale döndü. Olayla ilgili resmi kurumların ya da emniyetin ek bir açıklaması bulunmamaktadır.

Avcılarda araç ile çarpışan motosiklet devrildi, vatandaşlar sürücünün yardımına koştu

Avcılarda araç ile çarpışan motosiklet devrildi, vatandaşlar sürücünün yardımına koştu

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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