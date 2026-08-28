Avcılar'da çatı yangını: gelişmeler henüz netleşmedi

Olayın seyri

Avcılar'da çatıda yangın çıktı. Olayla ilgili resmi ayrıntılar henüz paylaşılmadı; gelişmeler takip ediliyor. Şu aşamada yetkililerden gelecek açıklamalar, yangının nedeni ve etkileri hakkında daha net bilgi sağlayacak.

Güvenlik ve olası etkiler

Çatı yangınları hızlı yayılabilir ve çevredeki yapılara zarar verebilir. Bölge sakinlerinin yetkililerin uyarılarına uyması ve olay yerinden uzak durması önem taşıyor. İlerleyen saatlerde resmi kaynaklardan yapılacak açıklamalar takip edilmeli.

Avcılar'da çatı yangını