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Avcılar'da çatıda başlayan yangın bitişik binaya sıçradı

Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde 6 katlı binanın çatısında başlayan yangın, yan binanın çatısını da etkiledi; itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 14:51

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Avcılar'da çatıda başlayan yangın bitişik binaya sıçradı

olayın gelişimi:

İstanbul Avcılar Tahtakale Mahallesi Anıt sokakta bulunan 6 katlı bir binanın çatısında, saat 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı kapladı ve bitişikteki binanın çatısına da sıçradı. Metrelerce yükselen duman mahallede paniğe yol açtı ve bazı vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

görgü tanıkları ve dumanın yayılması:

Alevlerin ve yoğun dumanın etkisi çevrede geniş yankı buldu; yangın, bazı çevre ilçelerden de görüldü. Bölgedeki yurttaşlar alevlerin çatıyı sarmasını cep telefonlarıyla kaydetti ve itfaiye çağrısı yaptı.

itfaiye müdahalesi ve son durum:

Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürme çalışmasını gerçekleştirdi. Binalarda halen soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeni hakkında henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.

Gelen bilgiler, olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığı yönünde. Yetkililer, yangının söndürülmesinin ardından bölgede gerekli güvenlik ve izleme tedbirlerini uygulamaya devam ediyor.

AVCILAR’DA HENÜZ BİLİNMEYEN BİR NEDENDEN DOLAYI 6 KATLI BİNANIN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN, YANDAKİ...

AVCILAR’DA HENÜZ BİLİNMEYEN BİR NEDENDEN DOLAYI 6 KATLI BİNANIN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN, YANDAKİ BİNAYA DA SIÇRADI. KORKUTAN YANGIN İTFAİYENİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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