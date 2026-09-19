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Avcılar'da çiftçilere silaj üretiminde uygulamalı eğitim verildi

Menteşe'nin Avcılar Mahallesi'nde yüzde 75 hibeli silajlık mısır desteği alan 20 üreticiye silaj yapımı, nem ve fermantasyon eğitimi verildi.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 13:24

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EDİTÖR: Aslı Han

Avcılar'da çiftçilere silaj üretiminde uygulamalı eğitim verildi

Avcılar Mahallesi'nde silajlık mısır eğitimi gerçekleştirildi

Muğla'nın Menteşe ilçesi Avcılar Mahallesi'nde, daha önce yüzde 75 hibeli yüksek verimli hibrit silajlık mısır tohumu desteğinden yararlanan 20 üretici ile bir araya gelinerek bilgilendirme çalışması yapıldı. Program, üretime dönük desteklerin saha uygulamalarıyla pekiştirilmesini amaçladı.

Eğitimde öne çıkan uygulamalar:

Program kapsamında üreticilere silaj yapımında doğru uygulamalar hakkında ayrıntılı bilgi verildi. Uzmanlar, silajın uygun zamanda hasat edilmesinin kalitede belirleyici olduğunu vurguladı. Ayrıca ideal nem oranının sağlanması, silajın uygun şekilde sıkıştırılması ve hava ile temasının önlenmesi yoluyla fermantasyonun doğru yürütülmesinin önemine dikkat çekildi.

Eğitimde hem sahada uygulamalı yöntemler hem de fermantasyon sürecinin kontrolü hakkında teknik bilgiler aktarıldı. Katılımcılara, silaj hazırlığı aşamalarında karşılaşılabilecek hatalar ve bunların hayvan beslemesine etkileri örneklerle anlatıldı.

Sürdürülebilir üretim ve destekler:

Çalışmada, kaliteli silajın hayvan beslemesindeki rolü ve doğru uygulamaların hayvancılıkta verimliliği artırdığı tekrarlandı. Yetkililer, üreticilerin bilinçli üretim yapmalarına katkı sağlayan eğitim ve destek çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

MENTEŞE’DE ÜRETİCİLERE SİLAJLIK MISIR EĞİTİMİ VERİLDİ

MENTEŞE’DE ÜRETİCİLERE SİLAJLIK MISIR EĞİTİMİ VERİLDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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