avcılar'da elektrik panosunda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Avcılar’da giriş katındaki elektrik panosunda yangın çıktı

Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'ndeki bir binada, saat 12.30 sıralarında giriş katında bulunan elektrik panosunda arızaya bağlı yangın çıktı. Kısa sürede binada yoğun duman yayıldı ve çevredekilerin ihbarı üzerine ekipler sevk edildi.

Müdahale ve kurtarma:

Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri hızla müdahale etti. Ekipler, duman nedeniyle dairelerinde mahsur kalan 4 kişiyi bina dışına çıkardı. Yapılan kontrollerde yaralanma olmadığı tespit edildi.

yangının söndürülmesi ve etkileri:

İtfaiyenin etkin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü. Binada ciddi can kaybı veya yaralanma bildirilmezken, dumanın kısa süreli tahliyeye yol açtığı belirtildi.

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin yapılacak teknik inceleme sonrası netleşeceğini duyurdu. Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespiti çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Güvenlik ve müdahale ekipleri, benzer vakaları önlemek için elektrik panolarının düzenli bakımının önemine dikkat çekti.

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