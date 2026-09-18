Avcılar'da güzellik salonunda 15 yaşındaki kıza sözlü taciz: şüpheli tutuklandı

Güzellik salonunda sözlü taciz iddiası

Olay, 16 Eylül Çarşamba akşamı Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi Birlik Caddesi'ndeki bir güzellik salonunda yaşandı. İddiaya göre, cep telefonunu şarj etme bahanesiyle içeri giren bir şahıs, içeride bulunan 15 yaşındaki kız çocuğuna sözlü tacizde bulundu. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay anı ve müdahale:

Şüphelinin kız çocuğuna telefon numarasını vermeye çalıştığı ileri sürüldü. Durumu fark eden çocuğun yakınları şahsa müdahale etti; tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Gözaltı ve soruşturma:

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 30 yaşındaki U.K. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlikçe tutuklandığı öğrenildi. Çocuk ve ailesinin şüpheliden şikayetçi olduğu, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Avcılar'da 15 yaşındaki çocuğa sözlü taciz anları böyle görüntülendi: Şahıs tutuklandı