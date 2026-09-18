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Avcılar'da güzellik salonunda 15 yaşındaki kıza sözlü taciz: şüpheli tutuklandı

Avcılar Yeşilkent'te cep telefonu şarj etme bahanesiyle salona giren 30 yaşındaki şüpheli, 15 yaşındaki kıza sözlü tacizde bulundu ve tutuklandı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 17:13

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Avcılar'da güzellik salonunda 15 yaşındaki kıza sözlü taciz: şüpheli tutuklandı

Güzellik salonunda sözlü taciz iddiası

Olay, 16 Eylül Çarşamba akşamı Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi Birlik Caddesi'ndeki bir güzellik salonunda yaşandı. İddiaya göre, cep telefonunu şarj etme bahanesiyle içeri giren bir şahıs, içeride bulunan 15 yaşındaki kız çocuğuna sözlü tacizde bulundu. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay anı ve müdahale:

Şüphelinin kız çocuğuna telefon numarasını vermeye çalıştığı ileri sürüldü. Durumu fark eden çocuğun yakınları şahsa müdahale etti; tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Gözaltı ve soruşturma:

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 30 yaşındaki U.K. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlikçe tutuklandığı öğrenildi. Çocuk ve ailesinin şüpheliden şikayetçi olduğu, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Avcılar'da 15 yaşındaki çocuğa sözlü taciz anları böyle görüntülendi: Şahıs tutuklandı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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