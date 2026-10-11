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Avcılar'da kavşakta iki beton mikseri çarpıştı: sürücüler yaralandı

Avcılar Firuzköy'de kavşağa hızlı giren beton mikserinin dönüşü tutmayınca başka bir mikserle çarpıştı; iki sürücü yaralandı, biri araçta sıkıştı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 15:49

GÜNCELLEME: 11 Ekim 2026 - 15:51

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Avcılar'da kavşakta iki beton mikseri çarpıştı: sürücüler yaralandı

kaza detayı:

Avcılar ilçesi Firuzköy Mahallesi'nde saat 13.55'te meydana gelen kazada, kavşağa hızlı giren 34 HOL 491 plakalı beton mikseri dönüş manevrasını alamayınca kavşakta bekleyen 34 PKG 573 plakalı beton mikserine çarptı.

kurtarma ve ilk müdahale:

Çarpışmanın ardından 34 PKG 573 plakalı beton mikserinin sürücüsü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü müdahale ederek kurtardı. Her iki aracın sürücüsü de yaralandı; sahada yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

soruşturma ve durum değerlendirmesi:

Kazayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri olay yerinde delil toplama ve tanık ifadelerini alma çalışması yürütüyor. Yetkililer, yaralı sürücülerin sağlık durumuyla ilgili olarak hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.

AVCILAR’DA KAVŞAĞA HIZLI GİREN BETON MİKSERİ, DÖNÜŞ MANEVRASINI ALAMAYINCA BİR BAŞKA BETON...

AVCILAR’DA KAVŞAĞA HIZLI GİREN BETON MİKSERİ, DÖNÜŞ MANEVRASINI ALAMAYINCA BİR BAŞKA BETON MİKSERİNE ÇARPTI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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