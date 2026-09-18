Avcılar'da kontrolsüz yıkımda bebekli aile saniyelerle kurtuldu

olayın ayrıntıları:

Avcılar ilçesi Üniversite Mahallesi Hilal Sokak'ta dün kentsel dönüşüm çalışması sırasında bir binanın kontrolsüz şekilde yıkılması sonucu moloz parçaları sokağa ve yola savruldu. Olay anında çevreyi toz bulutu kapladı ve yıkımın etkisi çevrede hissedildi.

Yıkılan yapının molozları bir mobilya mağazasının duvarına zarar verirken, iş yerinin cephesinde çökmeler görüldü. Görgü tanıkları ve güvenlik kameraları, olayın anını ve sonrasını kayda aldı; görüntülerde mağaza duvarının yıkıldığı ve daha sonra onarım çalışmasının başladığı görülüyor.

görüntüler ne gösteriyor:

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bebek arabasıyla bir kadının çocuklarıyla birlikte sokaktan geçtiği an ile binanın yıkıldığı an arasındaki süre sadece saniyeler olarak kaydedildi. Kamera kayıtları, muhtemel bir faciadan dönüldüğünü ve olayın çok kısa bir zaman farkıyla daha büyük bir zarar doğurabileceğini açıkça ortaya koyuyor.

görgü tanığının ifadesi:

Olay yerinde bulunan bir esnaf yaşananları şöyle anlattı: "Arkadaşlarla çalışıyorduk dün içeride. Aniden bir gürültü duyduk deprem etkisi oluştu adeta. Bina yıkılmıştı yan taraftaki binaya zarar vermişti. Bizim binamızın etrafına da moloz kalıntıları geldi. Baktık sonra içeri girdik ne oldu ne bitti diye. Bir bayanın bebek arabasını sürerken geçtikten sonra binanın aniden yıkıldığını gördük. Biraz kontrolsüz bir yıkım olmuş. Burada böyle şeyler hissettik. Aslında bu gibi yıkımlarda bir iş güvenlik uzmanı bulunması lazım".

Yetkililerin olaya ilişkin açıklaması ve olası zarar tespiti konusunda henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı. Görüntüler, bölgedeki yıkım çalışmalarının denetim ve iş güvenliği uygulamalarının önemini bir kez daha gündeme getirdi.

Avcılar’da faciadan saniyelerle kurtuluş kamerada