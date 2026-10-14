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Avcılar'da yağış hafriyat kamyonunu gölete çevirdi

Avcılar Tahtakale'de sabah başlayan yoğun yağış sonrası park halindeki hafriyat kamyonu arazinin gölete dönüşmesiyle sular altında kaldı, ekipler müdahale ediyor.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 14:21

GÜNCELLEME: 14 Ekim 2026 - 14:30

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Avcılar'da yağış hafriyat kamyonunu gölete çevirdi

Avcılar'da yağış hafriyat kamyonunu gölete çevirdi

İstanbul’un Avcılar ilçesinde etkili olan yoğun yağış, bölgedeki arazilerin suyla dolmasına neden oldu. Tahtakale Mahallesi'nde park halinde bulunan bir hafriyat kamyonu çözülmeyen su birikintileri nedeniyle tamamen sular altında kaldı.

Olay yeri ve gelişme:

İlçede sabah saatlerinden itibaren artan yağış sonucu söz konusu arazi gölete dönüştü. Park halinde olan araç, çevrede biriken suyun yükselmesiyle çalışılamaz hale geldi ve büyük ölçüde suyun içinde kaldı.

Ekiplerin müdahalesi:

Kamyon sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, aracın bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlattı. Müdahale ekipleri, suyla dolan arazide araç çıkarmaya yönelik işlemleri sürdürüyor.

İSTANBUL’UN AVCILAR İLÇESİ TAHTAKALE MAHALLESİ’NDE ETKİLİ OLAN YOĞUN YAĞIŞIN ARDINDAN PARK...

İSTANBUL’UN AVCILAR İLÇESİ TAHTAKALE MAHALLESİ’NDE ETKİLİ OLAN YOĞUN YAĞIŞIN ARDINDAN PARK HALİNDEKİ HAFRİYAT KAMYONU SULAR ALTINDA KALDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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