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Avm önünde kısa anlar: sözlü saldırı kask kamerasına yansıdı

Eskişehir Tepebaşı'nda bir AVM önünde park halindeki Tofaş içindeki kişiye sözlü saldırı, bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 10:16

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Avm önünde kısa anlar: sözlü saldırı kask kamerasına yansıdı

olayın detayları:

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde, bir AVM önünde park halindeki Tofaş marka otomobilde bulunan bir kişiye yönelik sözlü saldırı yaşandı.

Olayda, saldırının nedeni henüz bilinmiyor; çevredeki vatandaşlar olan biteni şaşkınlıkla izlerken, agresif tavırlar sergileyen erkek şahsı yanında bulunan arkadaşları güçlükle sakinleştirmeye çalıştı. Yanındakilerin araya girmesiyle öfkeli şahıs araçtan uzaklaştırıldı.

kask kamerası görüntüleri:

Yaşanan gergin anlar, yoldan geçen bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde saldırının sözlü olarak geliştiği, çevredekilerin ve beraberindekilerin müdahale ettiği anlar net bir şekilde görülüyor.

Kayıtlarda olayın nasıl başladığı veya sonrasına dair ek ayrıntılar yer almıyor; görüntüler özellikle müdahale anlarını ve çevrenin tepkisini belgeliyor.

ESKİŞEHİR’DE CADDE ÜZERİNDEKİ BİR AVM ÖNÜNDE, PARK HALİNDEKİ TOFAŞ MARKA OTOMOBİLİN İÇİNDEKİ...

ESKİŞEHİR’DE CADDE ÜZERİNDEKİ BİR AVM ÖNÜNDE, PARK HALİNDEKİ TOFAŞ MARKA OTOMOBİLİN İÇİNDEKİ KİŞİYE YÖNELİK GERÇEKLEŞEN SÖZLÜ SALDIRI ANLARI BİR MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN KASK KAMERASI TARAFINDAN KAYDEDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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