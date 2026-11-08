Dolar 50,1751 +0,08%
Euro 56,0356 +0,29%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.637,69 +0,98%
EUR/USD 1,1158 +0,13%
Brent Petrol 97,37 -0,97%
--°

Avm'de kafeterya tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

Kayseri Kocasinan'daki Tuna Life AVM'de iki grup kadın arasında çıkan kavgada bir kadın bacağından bıçaklandı; şüphelileri yakalama çalışması sürüyor.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 23:14

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Avm'de kafeterya tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

Olayın detayları:

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Mimarsinan Mahallesi Bağışlı Sokak'taki Tuna Life AVM içinde bulunan bir kafeteryada iki grup kadın arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşen olayda 1 kişi yaralandı; yaralının kimliği E.K. olarak bildirildi ve bacağından bıçaklandığı belirtildi.

Müdahale ve sağlık ekiplerinin çalışması:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri E.K.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve ardından yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Soruşturma ve arama çalışmaları:

Olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için ekipler çalışma başlattı. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

AVM&#039;de kadınlar arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

AVM'de kadınlar arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayseri'de trafikte tehlike: polisten kaçış film sahnelerini aratmadı
images

Kar yağışında kayan araç uçuruma yuvarlanmamak için dağ yönüne çevrildi, üç kişi...
images

İnegöl'ün kırsalında yangın: çiftlik kullanılmaz hale geldi, büyükbaşlar kurtarı...
images

Bandırma'da yurt önünde tek taraflı kaza: itfaiye sürücüyü araçtan kurtardı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri'de trafikte tehlike: polisten kaçış film sahnelerini aratmadı

Kar yağışında kayan araç uçuruma yuvarlanmamak için dağ yönüne çevrildi, üç kişi yara almadan kurtuldu

İnegöl'ün kırsalında yangın: çiftlik kullanılmaz hale geldi, büyükbaşlar kurtarıldı

Bandırma'da yurt önünde tek taraflı kaza: itfaiye sürücüyü araçtan kurtardı

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Birlikten güç doğurmak: terörsüz Türkiye ortak sorumluluğumuz