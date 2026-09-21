avrasya üniversitesi yüzde 99 doluluk ve 10 bine yaklaşan hedefle yeni dönemi açtı

tören ve katılımcılar:

Avrasya Üniversitesi, 2026-2027 akademik yılının açılış törenini Ömer Yıldız Yerleşkesi'nde düzenledi. Törene Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız, Rektör Prof. Dr. Mahir Kadakal ve Genel Sekreter Gülay Yeniçeri ile birlikte akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Katılımın yoğun olması, etkinliğe ayrılan ilginin somut göstergesi olarak öne çıktı.

rektörün mesajı: öğrenci odaklı eğitim ve doluluk oranı

Rektör Prof. Dr. Mahir Kadakal konuşmasında kuruluşundan bu yana üniversitenin benimsediği öğrenci odaklı yaklaşımı vurguladı. Kadakal, bu yıl kaydedilen yüzde 99 doluluk oranı'nın adaylar ve ailelerin üniversiteye duyduğu güvenin bir yansıması olduğunu söyledi ve yeni katılan öğrencilere 'Evinize hoş geldiniz' diyerek tüm imkanların gençlerin geleceğe hazırlanması için seferber edildiğini belirtti.

Konuşmada eğitim kalitesi, öğrenci desteği ve fiziksel imkanların güçlendirilmesine devam edileceği; hedefin gençleri donanımlı ve rekabetçi bireyler olarak mezun etmek olduğu ifade edildi. Bu çerçevede üniversite yönetiminin öncelikleri arasında öğretim programlarının güncellenmesi, öğrenci destek hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve toplumsal işbirliklerinin artırılması olduğu aktarıldı.

kuruluş hikayesi ve büyüme hedefleri:

Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız törende duygusal bir konuşma yaparak üniversitenin kuruluş sürecinde karşılaşılan zorluklara değindi. Yıldız, başlangıçta 239 öğrenciyle eğitime başladıklarını hatırlattı ve bugün gelinen noktada öğrenci sayısının 10 bine ulaşmak üzere olduğunu söyledi. Bu yükselişin vakıf üniversiteleri arasında yüksek tercih edilme oranına dönüştüğünü belirten Yıldız, elde edilen başarının beraberinde gelen sorumlulukları da artırdığını ifade etti ve gençler için daha fazla çalışma sözü verdi.

Törende ayrıca Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Özoran, üniversiteye yeni katılan öğrencilerle birlikte öğrenci andını okuttu; bu an, törenin sembolik ve ritüel boyutunu güçlendirdi. Katılımcılar, hem akademik yıla başlangıcın coşkusunu paylaştı hem de üniversitenin kısa geçmişindeki hızlı büyümenin işaret ettiği beklentileri ve sorumlulukları gündeme taşıdı.

Avrasya Üniversitesi yönetimi, konuşmalarda vurgulanan hedefleri hayata geçirmek için akademik kadro, altyapı ve öğrenci hizmetlerine yapılan yatırımları sürdürme taahhüdünde bulundu. Yeni dönemin önceliklerinin uygulamadaki kararlılığı ve öğrenci merkezli politika ile şekilleneceği mesajı öne çıktı.

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ, 2026-2027 AKADEMİK YILININ AÇILIŞINI ÖMER YILDIZ YERLEŞKESİ’NDE DÜZENLENEN TÖRENLE GERÇEKLEŞTİRDİ.