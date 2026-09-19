Avrupa-Atlantik savunmasında yeni sorumluluk: Breuer NATO askeri komite başkanı seçildi

Almanya Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer NATO Askeri Komite başkanlığına seçildi

NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da yapılan toplantı sonucunda Almanya Genelkurmay Başkanı General Carsten Breuer’in yeni Başkan olarak belirlendiğini duyurdu. Toplantıya, ittifakın 32 üyesinin genelkurmay başkanları katıldı; Türkiye’yi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu temsil etti.

seçim süreci ve Dragone'un değerlendirmesi:

Karar, NATO üyesi genelkurmay başkanlarının görüş birliğiyle kabul edildi. Mevcut başkan Amiral Giuseppe Cavo Dragone, Breuer’i tebrik ederek şu ifadeleri kullandı: "Operasyonel muhakeme kabiliyetiniz, ittifakla olan derin bağınız ve Alman Silahlı Kuvvetleri’ne liderliğiniz NATO’ya iyi hizmet edecektir. Genelkurmay başkanları, Avrupa-Atlantik güvenliği açısından zorlu bir dönemde size güvenmektedir." Açıklamada, Breuer’in görevi resmi olarak gelecek yaz Dragone’dan devralacağı belirtildi.

Breuer'in görev geçmişi ve uzmanlığı:

61 yaşındaki Breuer, 1984 yılında hava savunma birliğinde göreve başladı ve kariyeri boyunca hem ulusal hem de çokuluslu görevlerde bulundu. ABD’nin Fort Leavenworth kentindeki Kara Kuvvetleri Komuta ve Genelkurmay Koleji’nde eğitim aldı; Hamburg’da Alman genelkurmay eğitimini tamamladı. 2014 yılında Afganistan’ın başkenti Kabil’de NATO’nun ISAF misyonu kapsamında görev yaptı.

Breuer, 2021 ve 2022 yıllarında dönemin Almanya Başbakanı Olaf Scholz tarafından Covid-19 salgınına müdahaleyi koordine eden kriz komitesinin başına getirilmiş ve bu dönemin ardından "Şansölye’nin generali" lakabıyla anılmıştır. Bu deneyimler, onun hem ulusal kriz yönetimi hem de ittifak içinde koordinasyon konularında bilgi birikimini vurguluyor.

NATO için önemi ve görev tanımı:

NATO Askeri Komitesi, ittifakın en üst düzey askeri otoritesi olarak görev yapıyor. Komite başkanı, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’ye askeri danışmanlık sağlıyor ve ittifakın operasyonel yönelimlerinde belirleyici bir rol üstleniyor. Breuer’in liderliği, NATO’nun Avrupa-Atlantik savunmasında yaşanan dönüşüm süreçlerinde kritik bir dönemde başlayacak; açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump tarafından dile getirilen ve Avrupa müttefiklerinden kıtanın savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenmelerine dair çağrıların sürdüğü bir döneme atıf yapıldı.

Genelkurmay başkanları arasındaki bu seçim, NATO’nun askeri koordinasyonunda yeni bir evreyi işaret ediyor ve Breuer’in tecrübesi ittifakın stratejik ihtiyaçlarıyla örtüşüyor.

NATO ÜYESİ 32 ÜLKENİN GENELKURMAY BAŞKANLARI, NATO ASKERİ KOMİTESİ'NİN YENİ BAŞKANINI BELİRLEMEK ÜZERE DANİMARKA'NIN BAŞKENTİ KOPENHAG'DA TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİ.