Avrupa genelinde uçaklara yönelik üçüncü bomba ihbarı

Havacılıkta artan tehditler: son yönlendirmeler ve aramalar

Avrupa hava sahasında bu hafta bir kez daha uçaklara yönelik bomba ihbarları kaydedildi. Prag'dan Roma'ya gitmekte olan bir Wizzair yolcu uçağı, Roma'ya varışının beklenmesine karşın Venedik'e yönlendirildi ve inişin ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. Uçağın Roma'ya saat 11.00 civarında varması planlanıyordu.

Aynı dönemde Portekiz'de de bir tehdit bildirimi sonucu Ryanair'e ait Roma-Lizbon seferindeki yolcu uçağı yerel saatle 07.55'te Lizbon Havalimanı'na indi. Portekiz Kamu Güvenliği Polisi'ne bildirilen ihbar üzerine uçakta güvenlik araması yapıldı.

Diğer ülkelerdeki ihbarlar ve havalimanı açıklamaları:

Danimarka polisi, Kopenhag Havalimanı'ndaki hava trafiğine yönelik tehditleri soruşturduklarını duyurdu ancak ilk değerlendirmelere göre yolcular için doğrudan bir tehlike tespit edilmediğini iletti. Havalimanı faaliyetlerin normal şekilde sürdüğünü bildirdi. Fransa Başbakanlık Ofisi ise Fransız toprakları üzerinde uçaklara yönelik dört yeni bomba tehdidinin daha yapıldığını ve söz konusu uçakların güvenli biçimde yere indirildiğini açıkladı.

Bu gelişmelerle birlikte Avrupa genelinde yolcu uçaklarına bu hafta içinde bildirilen ihbar sayısı üçüncü kez olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz salı günü en az yedi, dün ise en az yirmi bir uçağa ihbar yapıldığı bildirildi; yapılan aramalarda şimdiye dek herhangi bir patlayıcı düzeneğe rastlanmadı.

İhbarı üstlenen grup iddiası ve geniş güvenlik tartışması:

İtalya kaynaklı bazı ihbarlarda, Roma Havalimanı yetkililerinin aktardığına göre mesajlar bir e-posta aracılığıyla iletildi ve iddiaya göre bu e-postayı 'Erkek Devletinin Savaşçıları' adlı bir grup üstlendi. Yetkililer, grubun mesajında 'feminist bir rejimi' hedef gösterdiğini ve patlamalarla 'gökyüzünü kırmızıya boyama' tehdidinde bulunduğunu belirtti.

Bu ihbar dalgası, son dönemde Almanya'daki elektrik trafo merkezleri, Baltık bölgesi savunma tesisleri ve bazı süpermarket buzdolapları gibi çok sayıda hedefe yönelik sabotaj girişimlerinin ardından geldi. Birçok yetkili, eylemleri Avrupa'nın Ukrayna'ya verdiği destek bağlamında değerlendirmeye alarak Moskova kaynaklı olabileceği yönünde uyarılarda bulundu. İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, olayların tümünün aynı yöntemle gerçekleşmesinin tesadüf olamayacağını belirterek bunun 'hibrit bir saldırganlık girişimi' ve 'psikolojik savaşa' işaret edebileceğini söyledi.

Albares'in değerlendirmesi, Avrupa ülkelerinin bu tür karmaşık ve kolay inkar edilebilir saldırı biçimlerine karşı daha hazırlıklı olması gerektiğini vurguluyor. Yetkililer ise soruşturmaların sürdüğünü ve mevcut ihbarlara karşı güvenlik tedbirlerinin artırıldığını duyurdu.

Çekya'nın başkenti Prag'dan İtalya'nın başkenti Roma'ya giden bir yolcu uçağı, bomba tehdidi nedeniyle Venedik'e iniş yaptı. Portekiz, Danimarka ve Fransa'da da uçaklara yönelik bomba ihbarları yönetilirken, Avrupa genelinde yolcu uçaklarına bu hafta 3'üncü kez bomba ihbarı yapıldı.