Dolar 50,1751 +0,08%
Euro 56,0356 +0,29%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.637,69 +0,98%
EUR/USD 1,1158 +0,13%
Brent Petrol 97,37 -0,97%
--°

Avrupa ikincisi kayserili muaythaicilerden il müdürlüğüne ziyaret

Paris'te Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda gümüş kazanan Kayserili sporcular, İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret ederek başarılarını paylaştı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 08:51

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Avrupa ikincisi kayserili muaythaicilerden il müdürlüğüne ziyaret

Başarıyı paylaşma buluşması:

Fransa'nın başkenti Paris'te 17-25 Ekim 2026 tarihlerinde düzenlenen Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda kendi sıkletlerinde ikinci olarak Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Kayserili milli sporcular, il merkezinde bir araya geldi. Ahmet Akay Dalkıran, Ezgi Keleş ve Ayten Özdemir; teknik heyetle birlikte Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette ele alınan konular:

Ziyarette Avrupa Şampiyonası sürecine ilişkin değerlendirmeler yapıldı, müsabaka deneyimleri ve elde edilen dereceler tartışıldı. Milli takımın geleceğe dönük hedefleri ile çalışmalarda ihtiyaç duyulan destekler masaya yatırıldı. Heyet içinde yer alan Milli Takım Teknik Direktörü Yaşar Cuma Kılıç, Milli Takım Antrenörü Adem Karakaş, teknik ekip görevlisi Dilara Arpacı ve Muaythai İl Temsilcisi Fatih Kaan Ulu da görüşmelere katıldı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, uluslararası arenada kazanılan başarının kendilerini gururlandırdığını ifade ederek sporcular ve antrenörleri tebrik etti. Sporcuların performansları ve hazırlık süreçleri hakkında notlar alınırken, gelecek dönem hedeflerine ilişkin değerlendirmeler sürdü.

Plaketle teşekkür ve temenniler:

Programın sonunda İl Müdürü Kabakcı, Avrupa ikincisi olan milli sporculara başarılarından dolayı plaket takdim etti. Ziyaret, Kayseri ve Türkiye adına elde edilen başarının takdir topladığı vurgusuyla sona erdi; sporcuların uluslararası organizasyonlarda ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırmaya devam etmeleri temenni edildi.

KAYSERİ’Yİ VE TÜRKİYE’Yİ AVRUPA MUAYTHAİ ŞAMPİYONASI’NDA BAŞARIYLA TEMSİL EDEREK GÜMÜŞ MADALYA...

KAYSERİ’Yİ VE TÜRKİYE’Yİ AVRUPA MUAYTHAİ ŞAMPİYONASI’NDA BAŞARIYLA TEMSİL EDEREK GÜMÜŞ MADALYA KAZANAN MİLLİ SPORCULAR AHMET AKAY DALKIRAN, EZGİ KELEŞ VE AYTEN ÖZDEMİR; KAYSERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ ALİ İHSAN KABAKCI’YI ZİYARET ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İtaliano'dan uyarı: Galatasaray karşısında açlığı fırsata çevirmeliyiz
images

Stock: Gaziantep maçına odaklanıp toparlanacağız
images

Kayseri Şekerspor son dakikada öne geçti: Sorgun Belediyespor 2-3
images

Kocasinan Şimşekspor Afşinspor'u 3-0 geçerek çıkışını sürdürdü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri'de trafikte tehlike: polisten kaçış film sahnelerini aratmadı

Kar yağışında kayan araç uçuruma yuvarlanmamak için dağ yönüne çevrildi, üç kişi yara almadan kurtuldu

İnegöl'ün kırsalında yangın: çiftlik kullanılmaz hale geldi, büyükbaşlar kurtarıldı

Bandırma'da yurt önünde tek taraflı kaza: itfaiye sürücüyü araçtan kurtardı

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Birlikten güç doğurmak: terörsüz Türkiye ortak sorumluluğumuz