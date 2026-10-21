Avrupa ligi'nde üçüncü hafta: Beşiktaş'ın Dolmabahçe sınavı ve öne çıkan randevular

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta:

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak. Turnuvada yer alan tek Türk temsilcisi Beşiktaş, saat 22.00'de Dolmabahçe'de Crystal Palace ile kozlarını paylaşacak.

maç programı:

19.45 Dinamo Zagreb - NEC Nijmegen

19.45 Ararat-Armenia - AZ Alkmaar

19.45 Ferencvaros - Torreense

19.45 Juventus - Rennes

19.45 Lech Poznan - Sunderland

19.45 OFI - Bayer Leverkusen

19.45 Sturm Graz - Marsilya

19.45 Union Saint-Gilloise - HB Sheva

22.00 Beşiktaş - Crystal Palace

22.00 Bournemouth - Milan

22.00 Celtic - Celta Vigo

22.00 Hoffenheim - Lyon

22.00 Jagiellonia - Anderlecht

22.00 Lillestrom - Real Sociedad

22.00 Celje - Salzburg

22.00 Olympiakos - Sparta Prag

22.00 Omonia - Benfica

22.00 Viktoria Plzen - Levski Sofya

öne çıkan randevular:

Programda, aynı akşam içinde farklı zaman dilimlerinde dikkat çeken eşleşmeler yer alıyor. Juventus - Rennes, Bournemouth - Milan ve Celtic - Celta Vigo gibi karşılaşmalar, grupların seyrini etkileme potansiyeli taşıyor. Türk futbolseverlerin odak noktası ise doğal olarak Dolmabahçe'deki Beşiktaş - Crystal Palace müsabakası olacak.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 3. HAFTA KARŞILAŞMALARI YARIN OYNANACAK. (ARŞİV)