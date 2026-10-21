Avrupa ligi'nde üçüncü hafta: Beşiktaş'ın Dolmabahçe sınavı ve öne çıkan randevular

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta:
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak. Turnuvada yer alan tek Türk temsilcisi Beşiktaş, saat 22.00'de Dolmabahçe'de Crystal Palace ile kozlarını paylaşacak.
maç programı:
19.45 Dinamo Zagreb - NEC Nijmegen
19.45 Ararat-Armenia - AZ Alkmaar
19.45 Ferencvaros - Torreense
19.45 Juventus - Rennes
19.45 Lech Poznan - Sunderland
19.45 OFI - Bayer Leverkusen
19.45 Sturm Graz - Marsilya
19.45 Union Saint-Gilloise - HB Sheva
22.00 Beşiktaş - Crystal Palace
22.00 Bournemouth - Milan
22.00 Celtic - Celta Vigo
22.00 Hoffenheim - Lyon
22.00 Jagiellonia - Anderlecht
22.00 Lillestrom - Real Sociedad
22.00 Celje - Salzburg
22.00 Olympiakos - Sparta Prag
22.00 Omonia - Benfica
22.00 Viktoria Plzen - Levski Sofya
öne çıkan randevular:
Programda, aynı akşam içinde farklı zaman dilimlerinde dikkat çeken eşleşmeler yer alıyor. Juventus - Rennes, Bournemouth - Milan ve Celtic - Celta Vigo gibi karşılaşmalar, grupların seyrini etkileme potansiyeli taşıyor. Türk futbolseverlerin odak noktası ise doğal olarak Dolmabahçe'deki Beşiktaş - Crystal Palace müsabakası olacak.
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 3. HAFTA KARŞILAŞMALARI YARIN OYNANACAK. (ARŞİV)
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