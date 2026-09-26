Avrupa şampiyonluğu sonrası Bilecik'te buluşma: Mikail Zaloğlu il müdürü Ramazan Demir'i ziyaret etti

buluşma ve tebrik:

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda kürsünün en üstüne çıkan Mikail Zaloğlu'nu ağırladı. Ziyarette Zaloğlu, antrenörü Serkan Can ile birlikte İl Müdürü Demir ile bir araya geldi.

şampiyonluğun arka planı:

Turnuva Bulgaristan'ın Panagyurishte şehrinde düzenlendi. Organizasyona 17 ülkeden yaklaşık 400 sporcu katıldı ve Mikail Zaloğlu, 120 kilogram kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu.

il müdürünün mesajı:

Ramazan Demir, başarıyı ilde temsil eden sporcu ve teknik heyeti tebrik ederek destek mesajı verdi. Demir, "Sporcumuzu elde ettiği Avrupa şampiyonluğundan dolayı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

İL MÜDÜRÜ DEMİR İLE AVRUPA ŞAMPİYONU ZALOĞLU BİR ARAYA GELDİ BİLECİK GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ RAMAZAN DEMİR VE AVRUPA ŞAMPİYONU OLAN MİKAİL ZALOĞLU