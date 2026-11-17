Avrupa şampiyonu Eymen Özdemir, il müdürü Hasan Kalın'ı makamında ziyaret etti
Avrupa şampiyonu milli yüzücü Eymen Özdemir, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın'ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette konuşulanlar:
Gerçekleşen ziyarette Özdemir'in uluslararası müsabakalarda elde ettiği dereceler ve sporcunun gelecek dönem hedefleri üzerine görüşüldü.
Kalın'dan tebrik ve başarı dileği:
İl Müdürü Hasan Kalın, milli yüzücü Eymen Özdemir'i tebrik ederek katılacağı yeni müsabakalarda başarılar diledi.
AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU BULUNAN MİLLİ YÜZÜCÜ EYMEN ÖZDEMİR, ESKİŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ HASAN KALIN'I MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.
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