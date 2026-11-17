Avrupa şampiyonu Eymen Özdemir, il müdürü Hasan Kalın'ı makamında ziyaret etti

Milli yüzücü Avrupa şampiyonu Eymen Özdemir, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın'ı ziyaret ederek başarılarını konuştu ve hedefleri paylaştı.