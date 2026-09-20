Avrupa şampiyonu genç atıcı çatıda düşüşte yaşamını yitirdi

Olayın detayları:

Samsun'da dün saat 14.45 sıralarında İlkadım ilçesi Kalkanca Mahallesinde meydana gelen olayda, OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Burhan Yusuf Çizmecioğlu (15) ikamet ettiği apartmanın 10. katının çatısından düşerek ağır yaralandı.

Çizmecioğlu, olay yerinden alınarak hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yetkililer kazanın nedenine ilişkin araştırma başlattı.

Sporcu hayatı ve cenaze bilgileri:

Çizmecioğlu, Türkiye Atıcılık Federasyonu sporcusu olarak biliniyordu. Şubat ayında Bulgaristan'ın Burgas kentinde düzenlenen U16-U18 Atıcılık Havalı Silahlar Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olmuştu.

Sporcunun cenazesi, bugün öğle namazını müteakip Kalkancı Mahallesi Nur’u Osmaniye Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Kalkancı Mezarlığındaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

SPORCU ÇOCUĞUN CENAZESİ, KALKANCI MAHALLESİ NUR’U OSMANİYE CAMİİ’NDE KILINAN CENAZE NAMAZININ ARDINDAN KALKANCI MEZARLIĞI’NDAKİ AİLE KABRİSTANLIĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ.