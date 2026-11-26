Avrupa zaferi sonrası il müdürlüğünde kabul

WAKO Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası’nda 54 kilogram K-1 branşında birinciliğe ulaşan Faysal Sılıv, elde ettiği başarıyı memleketi Aydın’da değerlendirdi. Başarılı milli sporcu, turnuvanın ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne giderek kurum yetkilileriyle bir araya geldi.

Müsabaka ve elde edilen derece:

Kasım ayında Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te düzenlenen organizasyonda mücadele eden Faysal Sılıv, 54 kilogram K-1 kategorisindeki performansıyla Avrupa Şampiyonu oldu. Bu sonuç, hem Türkiye hem de Aydın için önemli bir gurur kaynağı oldu.

İl müdürünün değerlendirmesi ve tebrik:

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, Sılıv’i makamında kabul ederek başarılarından dolayı tebrik etti. Yığmatepe, sporcunun elde ettiği dereceyi memnuniyetle karşıladığını belirterek, başarılarının devamını diledi.

Gerçekleşen ziyaret, yerel yetkililer ile sporcu arasındaki iletişimin güçlendiğini gösterirken, Aydın’da sporun ve genç yeteneklerin desteklenmesinin önemini bir kez daha vurguladı.

WAKO BÜYÜKLER AVRUPA KİCK BOKS ŞAMPİYONASI’NDA 54 KİLOGRAM K-1 BRANŞINDA AVRUPA ŞAMPİYONU OLAN AYDINLI MİLLÎ SPORCU FAYSAL SILIV, AYDIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ SERHAT YIĞMATEPE’Yİ MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.