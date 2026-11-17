Brüksel toplantısında sert tepki

Belçika’nın başkenti Brüksel’de NATO Karargahı’nda İngiltere ve Almanya eş başkanlığında düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısının ardından konuşan yetkililer, Pentagon müsteşarı Elbridge Colby’nin Ukrayna’ya yönelik "Rusya’nın iç bölgelerini vurmama" çağrısına eleştiri getirdi. Toplantıya katılanlar arasında Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting, Ukrayna Savunma Bakanı Yevheniy Khmara ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte yer aldı.

Pistorius: Rusya’nın saldırılarını eleştirmek daha önemli:

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Almanya’nın Ukrayna’nın en büyük destekçilerinden biri olmaya devam edeceğini belirterek, Norveç ile birlikte Ukrayna’nın Öncelikli İhtiyaçları Listesi (PURL) programına her iki ülkenin ayrı ayrı 300 milyon dolar sağlayacağını açıkladı. Pistorius, ayrıca Almanya’nın gelecek yıl Ukrayna’ya 11,6 milyar euro destek vereceğini söyledi.

Pistorius, Colby’nin çağrısına ilişkin olarak, Rusya’nın Ukrayna’daki sivil, enerji, su ve ısınma altyapısına yönelik saldırılarını eleştirmenin öncelikli olduğunu vurguladı ve Rusya’daki stratejik askeri hedeflerin vurulmasını eleştirmenin "aptalca" olduğunu ifade etti. Pistorius, buna karşılık "Rusya’nın saldırılarının bir tür terör eylemi olduğunu" belirtti ve hukuka uygun askeri hedeflerin tartışılması gerektiğini söyledi.

Rutte ve yük paylaşımı:

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, PURL ve ABD’nin yabancı ülkelere askeri satışları kapsamında müttefiklerin Ukrayna için başlangıçtan bu yana toplam taahhütlerinin 10 milyar doları aştığını söyledi. Rutte, desteğin korunmasının önemine dikkat çekerek, "Halen bu yükte aslan payını birkaç ülke üstleniyor" dedi ve tüm müttefikleri daha fazla sorumluluk almaya çağırdı. Colby’nin çağrısına ilişkin olarak Rutte, NATO içinde Ukrayna’nın kendisini savunma kapasitesinin güçlendirilmesine odaklanma konusunda ortak bir anlayış bulunduğunu belirtti.

Rutte, ayrıca müttefiklerin Ukrayna’nın başarılı olmasını istemesi gerektiğini ve bunun için vaat edilen desteklerin sürdürülmesinin elzem olduğunu vurguladı.

Khmara: misilleme hakkı ve İHA ihtiyacı:

Ukrayna Savunma Bakanı Yevheniy Khmara, Ukrayna’nın hava gücünü geliştirme ve acil insansız hava aracı (İHA) ihtiyaçlarının karşılanmasının önemine dikkat çekti. Khmara, İHA’ların "cephe hattını tutan, hayatları koruyan ve Rus sanayisinin kapasitesini azaltan" unsurlar olduğunu söyledi ve üretilen İHA sayısını iki katına çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Khmara, Colby’nin çağrısına cevaben "kendimizi savunma hakkımız vardır" ve "misilleme hakkımız var" ifadelerini kullandı. Ayrıca Rusya’nın Ukrayna’daki sivil hedeflere yönelik saldırılarına karşı kararlılık mesajı vererek, saldırılara karşılık verme kapasitesinin sürdürüleceğini belirtti: "Topraklarımıza düzenledikleri her saldırıya iki kat, on kat karşılık vereceğiz. Bu, kendimizi savunma hakkımızdır."

Colby’nin değerlendirmesi ve tartışmanın çerçevesi

Toplantı öncesinde söz alan Elbridge Colby, kamuoyunda tartışılan cephe gerisinin derinliklerine yönelik saldırıların Rus halkına acı çektirme ve sivil altyapıyı hedef alma açısından olumsuz etkileri olabileceği değerlendirmesini paylaşmıştı. Colby, bu tür saldırıların savaşın sona ermesini sağlamada etkili olmadığı ve Moskova’nın cephe avantajının artabileceğine dair bir risk taşıdığını ifade etmişti. Özellikle sivil altyapıya yönelik vuruların Rus kamuoyunun kararlılığını pekiştirebileceğini belirtti.

Colby, bunun Ukrayna’yı geri planda bırakmak anlamına gelmediğini, aksine desteğin önceliğinin "cephe hattını tutma ve mümkün olduğunda kazanım elde etme kapasitesini güçlendirmek" olduğunu vurgulamıştı. Bu nokta, Brüksel’deki açıklamalarda savunma bakanların ve Ukrayna yetkililerinin farklı öncelik ve perspektiflerle tartıştığı bir eksen oluşturdu.

Brüksel’deki açıklamalar, müttefikler arasındaki stratejik yaklaşım farklılıklarını ve aynı zamanda Ukrayna’ya devam eden mali ve askeri desteğin korunması gerektiği ortak anlayışını bir arada gösterdi. Toplantı katılımcıları, desteğin sürdürülmesi ve Ukrayna’nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesi konusunda birleşirken, derin saldırıların uygulanabilirliği ve etkisine dair görüş ayrılıkları da kamuoyuna yansımış oldu.

İngiltere ve Almanya savunma bakanları, Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısının ardından Pentagon müsteşarı Eldridge Colby’nin Ukrayna’ya yaptığı "Rusya’nın iç bölgelerini vurmama" çağrısını eleştirdi.