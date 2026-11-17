Bakan Bolat UID heyetiyle görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Kenan Aslan ve heyetini bakanlıkta kabul etti. Görüşme, Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın ekonomik katkıları ve Türkiye-Avrupa arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ekseninde gerçekleştirildi.

vurgulanan temalar:

Bolat, sosyal medya paylaşımında UID’nin yurt dışında yaşayan Türk toplumunu temsil eden önemli sivil toplum kuruluşlarından olduğunu belirtti. Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerindeki vatandaşların bulundukları ülkelerin üretimine ve ticari ekosistemine sundukları katkılar öne çıktı.

bakanın açıklaması:

"Bugün Ticaret Bakanlığımızda, yurt dışında yaşayan Türk toplumumuzu temsil eden önemli sivil toplum kuruluşlarımızdan Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Kenan Aslan ve kıymetli heyetini ağırladık. Başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımız, bulundukları ülkelerin üretimine ve ticari ekosistemine önemli katkılar sunmaya devam etmektedir. Türkiye ile Avrupa arasında güçlü bir köprü vazifesi gören Avrupa’daki vatandaşlarımızın temsili, ülkemiz açısından da büyük önem taşımaktadır. Uluslararası Demokratlar Birliği Genel Başkanı Kenan Aslan’a ve kıymetli heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, Avrupa’nın dört bir yanında yaşayan tüm vatandaşlarımıza selam ve muhabbetlerimi iletiyorum"

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT, ULUSLARARASI DEMOKRATLAR BİRLİĞİ (UID) GENEL BAŞKANI KENAN ASLAN VE HEYETİ İLE BİR ARAYA GELDİ.