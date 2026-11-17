paketin duyurusu ve kapsamı:

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Brüksel'de AB savunma bakanları toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, Norveç ile birlikte Ukrayna'ya yeni bir destek paketi sağlanacağını bildirdi. Pistorius, paketin tutarını 300 milyon ABD doları olarak açıkladı ve desteğin ağırlık noktasının hava savunması olduğunu vurguladı.

Pistorius, paketin özellikle Patriot sistemleri için PAC-2 ve PAC-3 güdümlü füzeleri kapsadığını, daha önce açıklanan IRIS-T sistemleri ve füzelerinin de bu desteğe eklendiğini söyledi. Ayrıca Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları için mühimmat ve insansız hava araçları (İHA) desteği verileceği kaydedildi.

güvenlik kaygıları ve kış vurgusu:

Pistorius, toplantıda önceliğin bugün Ukrayna olacağını; öğleden sonra ise Ukrayna Savunma Bakanı Yevheniy Khmara ile bir Ukrayna Temas Grubu toplantısı yapılacağını belirtti. Bakan, Ukrayna'yı 'özellikle sert bir kışın' beklediğini ifade ederek, şunları söyledi: 'Rusya, Ukrayna'nın su, elektrik ve enerji tedarik altyapısını yok etmek için şimdiden elinden gelen her şeyi yapıyor ve bunu sürdürecek.'

Pistorius ayrıca, 'Rusya, savaş alanında ilerleyemediği için hava saldırılarını yoğunlaştırıyor. Bunun için Ukrayna'ya hava savunması alanında etkili ve hızlı destek devam etmeli' şeklinde konuştu ve desteğin hem savunma hem de sivil altyapının korunmasına katkı sağlayacağını aktardı.

sanayi iş birliği ve transatlantik boyut:

Pistorius, Ukrayna'ya desteğin yalnızca hayır işi olmadığını, bunun Avrupa'nın güvenliği ile ilgili bir mesele olduğunu belirtti ve Ukrayna'yı stratejik ortak olarak nitelendirdi. Bugün ABD Savunma Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Elbridge Colby'nin de toplantıya katılacağını ve ABD'nin Avrupa'daki kuvvet konuşlandırmasının ile savunma sanayi iş birliğinin gündeme geleceğini söyledi.

Bakan, Almanya ve Avrupa'nın güçlü bir sanayi altyapısına sahip olduğunu belirterek, bu altyapının 'örneğin dünya genelinde acilen ihtiyaç duyulan ABD sistemlerini veya mühimmatını lisans altında üretmek için' kullanılabileceğini ifade etti.

karadeniz güvenliği ve bölgesel etkiler:

Romanya Savunma Bakanı Radu-Dinel Miruta ise toplantıda Karadeniz'deki güvenlik tehditlerini gündeme taşıdı. Miruta, son dönemde Romanya sularında dört geminin vurulduğunu ve dün Bulgaristan sularında bir geminin battığını belirterek, bölgedeki tehditlerin yalnızca Ukrayna'yı değil, Romanya, Bulgaristan ve Türkiye'yi de etkilediğini söyledi.

Miruta, ekonomik ve ticari etkilerin de söz konusu olduğunu vurguladı ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Varna ile Köstence'deki güvenlik merkezi için açıkladığı 50 milyon euro fonu hatırlattı. Romanyalı bakan, Türkiye, Romanya ve Bulgaristan tarafından kurulan çok uluslu Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'nun (MCM Black Sea) bu çerçevede iyi bir uygulama örneği olduğunu belirtti.

Miruta, görev grubunda Romanya, Bulgaristan ve Türkiye'den gemilerin yer aldığını, 13'üncü faaliyetlerinin yürütüldüğünü ve bugün Romanya sularında bulunacaklarını kaydederek, 'Umarım Rus tarafından kaynaklanan tehditleri caydırmayı da başarırlar' ifadesini kullandı.

Toplantı kapsamında gündeme gelen destek paketi ve bölgesel güvenlik önlemleri, Ukrayna'nın hava savunma kapasitelerini güçlendirmeye ve Karadeniz hattındaki caydırıcılığı artırmaya yönelik adımlar olarak sunuluyor. Açıklamalarda geçen tüm sayısal ve kurumsal veriler ilgili bakanların beyanlarına dayanmaktadır.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Norveç ile Ukrayna’nın Öncelikli İhtiyaçları Listesi (PURL) programı üzerinden yeni bir destek paketi sağlayacaklarını belirterek, "Bu kez 300 milyon ABD doları sağlıyoruz. Paketin ağırlık noktası hava savunması ve özellikle Patriot sistemleri için PAC-2 ve PAC-3 güdümlü füzeler" dedi.