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Avrupa'dan Van kıyısına: 9 bin 600 kilometrelik bisiklet serüveni Adilcevaz'da son buldu

Fransız bisikletçi çift Raphael Bornard ve Elsa Sabot, Avrupa'dan başlayıp yaklaşık 9 bin 600 kilometre pedal çevirdikleri yolculuklarını Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde tamamladı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 09:12

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Avrupa'dan Van kıyısına: 9 bin 600 kilometrelik bisiklet serüveni Adilcevaz'da son buldu

Fransız çiftin Türkiye rotası Adilcevaz'da tamamlandı

Fransa uyruklu Raphael Bornard ve Elsa Sabot çifti, Avrupa'dan yola çıkarak yaklaşık 9 bin 600 kilometre pedal çevirdikleri uzun yolculuklarına Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde nokta koydu. Uzun ve değişken coğrafyalardan geçen çift, Türkiye'ye ulaştıktan sonra rotasına Van Gölü kıyısındaki bu ilçeyi dahil etti.

yolculuğun rotası ve karşılaşılan deneyimler:

Çift, yol boyunca farklı iklimleri ve şehirleri geride bırakarak pek çok kültür ve insanla tanıştıklarını aktardı. Bisikletle seyahat etmenin getirdiği zorluklar kadar, yol üzerinde karşılaştıkları misafirperverlik ve küçük desteklerin de yolculuğu unutulmaz kıldığını belirttiler. Yol boyunca edindikleri izlenimler, hem kişisel deneyim hem de uzun mesafe bisikletçiliği açısından değerli notlar içeriyor.

Adilcevaz'da mola, manzara ve izlenimler:

Çift, Adilcevaz'ın doğal güzellikleri ve Van Gölü manzarası karşısında hayranlıklarını dile getirdi. Son durakta dinlenme ve ilçeyi keşfetme fırsatı bulan Bornard ve Sabot, bölgenin kendileri için özel bir final sunduğunu söyledi. Yolculuklarını destekleyen ve karşılaştıkları herkese teşekkür eden çift, anılarıyla ilçeden ayrılacaklarını ifade etti.

Bu macera, Adilcevaz için hem doğal güzelliklerin tanıtımı hem de bisiklet turizmi açısından dikkat çekici bir örnek oluşturdu. Çiftin yaklaşık 9 bin 600 kilometrelik serüveni, uzun mesafe bisiklet gezileriyle ilgilenenler için ilham verici bir hikâye olarak kayda geçti.

FRANSA UYRUKLU RAPHAEL BORNARD VE ELSA SABOT ÇİFTİ, AVRUPA&#039;DAN BAŞLAYARAK YAKLAŞIK 9 BİN 600...

FRANSA UYRUKLU RAPHAEL BORNARD VE ELSA SABOT ÇİFTİ, AVRUPA'DAN BAŞLAYARAK YAKLAŞIK 9 BİN 600 KİLOMETRE PEDAL ÇEVİRDİKLERİ BİSİKLET YOLCULUKLARINI BİTLİS'İN ADİLCEVAZ İLÇESİNDE TAMAMLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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