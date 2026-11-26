Avrupakent GYO 2026 ilk dokuz ay performansı ve 2027 hedefleri

Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., düzenlediği analist toplantısında 30 Eylül 2026 itibarıyla gelir ve portföy verilerini paylaştı. Şirketin gayrimenkul portföy değeri 59 milyar TL, düzeltilmiş net aktif değeri ise 61,2 milyar TL olarak açıklandı. Yılın ilk dokuz ayında şirket 4,4 milyar TL hasılat, 2,2 milyar TL FAVÖK ve 1,8 milyar TL net dönem karı elde etti.

temettü politikası ve dağıtımlar:

Avrupakent GYO, halka arz taahhüdü doğrultusunda net dağıtılabilir dönem karının en az yüzde 50'sini pay sahipleriyle paylaşma ilkesini esas sözleşmesine taşıdı. Genel Müdür Erdem Güler, şirketin 2023 ve 2024 hesap dönemlerinde yüzde 80, 2025 döneminde ise yüzde 66 kar dağıtımı yaptığını belirtti. Toplam dağıtılan temettü tutarı 4 milyar 815 milyon TL seviyesine ulaştı.

2027 hedefleri ve gelir yapısındaki dönüşüm:

Şirket, 2026 yılsonu için kira gelirlerinin 4 milyar 57 milyon TL seviyesinde gerçekleşmesini beklerken, 2027 hedefini 4,9 milyar TL kira geliri olarak açıkladı. 2027 yılı net satış beklentisi 5 milyar 433 milyon TL, FAVÖK beklentisi ise 4 milyar 28 milyon TL olarak sunuldu. Yönetim, 2027'de toplam satış gelirlerinin yüzde 90'ından fazlasının kira gelirlerinden oluşmasını öngörerek konut satışlarına olan bağımlılığın azaltılacağını ve nakit akışının daha öngörülebilir hale geleceğini vurguladı. Şirketin finansal borcu bulunmamaktadır.

kira gelirleri, marjlar ve AVM performansı:

Avrupakent GYO'nun 2026 yılının ilk dokuz ayında elde ettiği kira gelirleri, enflasyon muhasebesine göre karşılaştırılabilir bazda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,4 artışla 2,8 milyar TL oldu. Kira getirili gayrimenkullerin brüt kar marjı ise yüzde 78,73'ten yüzde 79,63'e yükseldi. Portföydeki Forum Trabzon, ArenaPark ve ArmoniPark AVM'leri yılın ilk dokuz ayında toplam 21 milyon ziyaretçi ağırladı ve AVM kiracılarının toplam cirosu 19,2 milyar TL olarak gerçekleşti.

geliştirme projeleri ve portföy optimizasyonu:

Şirket, yeni alımlarla birlikte mevcut varlıkların geliştirilmesine yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Forum Trabzon AVM'nin kiralanabilir alanının artırılmasına yönelik çalışmalar devam ederken, Bodrum'da Swissotel Resort Bodrum Beach’e komşu arsa üzerinde geliştirilen otel projesinin Haziran 2027'de tamamlanması planlanıyor. Ayrıca daha önce Radisson Residences Avrupa TEM adıyla turizm tesisi olarak kiraya verilen gayrimenkuldeki 133 bağımsız bölüm satışa sunularak portföy optimizasyonu gerçekleştiriliyor.

Yönetim, her gayrimenkulü yatırım maliyeti, mevcut getirisi ve gelecekte sağlayabileceği gelir üzerinden değerlendirdiklerini, bazı varlıkları geliştirip kira gelirlerini artırırken bazılarının satış yoluyla değerlendirildiğini belirtiyor. Öncelikler arasında düzenli kira gelirlerini artırmak, borçsuz finansal yapıyı korumak ve elde edilen karı pay sahipleriyle paylaşmak yer alıyor.

2023-2025 HESAP DÖNEMLERİNE İLİŞKİN TOPLAM 4 MİLYAR 815 MİLYON TL TEMETTÜ DAĞITAN AVRUPAKENT GYO, 2027 YILINDA TOPLAM SATIŞ GELİRLERİNİN YÜZDE 90'INDAN FAZLASINI KİRA GELİRLERİNDEN ELDE ETMEYİ ÖNGÖRÜYOR. FİNANSAL BORCU BULUNMAYAN ŞİRKET, 2027 YILI İÇİN 4,9 MİLYAR TL KİRA GELİRİ, 4 MİLYAR TL FAVÖK BEKLİYOR.