Avrupa düzenlemeleri ve Türkiye: riskler ve beklentiler

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO 30. Dönem Kasım ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda Avrupa Birliği'nin gündemindeki Sanayi Hızlandırma Yasası ve 'Made in Europe' yaklaşımının yaratabileceği etkileri değerlendirdi. Ekim ayındaki ATO seçimleri sonrasında yeni döneme başlarken, Baran küresel ekonomik görünümün ve bölgesel ticari düzenlemelerin Türk sanayisi ve ihracatçısı üzerinde belirleyici olacağını vurguladı.

küresel konjonktür ve dış talepteki zayıflık:

Baran, dünya ekonomisinin jeopolitik gerilimler, korumacı ticaret politikaları ve tedarik zincirlerindeki kırılmalar nedeniyle tarihi ortalamaların altında büyüdüğünü belirterek Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) 2026 yılı küresel büyüme beklentisinin %3,1 olduğunu hatırlattı. Enerji ve gıda fiyatlarındaki oynaklığın küresel enflasyon baskılarını canlı tuttuğunu ve Avrupa Birliği ekonomisindeki yavaşlamanın Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olarak dış talebi zayıflattığını söyledi.

"Made in Europe" yaklaşımının sanayiye etkisi:

Baran, küresel ticarette artan korumacılık eğilimleri ve yeni ticaret bloklarının Türk iş dünyası açısından ciddi yapısal riskler barındırdığını belirtti. Özellikle Avrupa Birliği'nin kamu alımlarında ve teşviklerde öncelik tanımayı öngören 'Made in Europe' yaklaşımının, 30 yıldır Gümrük Birliği içinde olan ve üretim zincirlerine entegre bulunduğumuz Avrupa pazarında sanayicilerimiz ile ihracatçılarımız açısından dışlanma riski oluşturduğunu ifade etti. Baran, bu noktaya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Türkiye’nin üretim gücü dışarıda bırakılarak Avrupa’nın küresel rekabetçiliğini koruması mümkün değil. Bu nedenle Gümrük Birliği ortaklığımızın bu düzenlemelerin dışında bırakılmaması hayati önem taşıyor."

Baran ayrıca Birleşik Krallık ile Hindistan arasında temmuz ayında yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması (STA) ve Avrupa Birliği'nin Hindistan ile imzaya getirdiği STA müzakerelerinin, Gümrük Birliği yapısındaki asimetriyi Türkiye aleyhine derinleştirdiğine dikkat çekti. Hindistan menşeli ürünlerin Birleşik Krallık pazarına gümrüksüz erişim sağlaması ve önümüzdeki süreçte Avrupa pazarına aynı avantajlarla girecek olması, başta tekstil, hazır giyim, otomotiv yan sanayi, makine ve kimya olmak üzere Türkiye'nin lokomotif sektörlerinde ticaret sapması ve haksız rekabet baskısı yaratıyor.

gümrük birliği neden güncellenmeli?

Baran, üçüncü ülkelerle yapılan serbest ticaret anlaşmalarına Türkiye'nin eş zamanlı dâhil edilmemesinin Gümrük Birliği'nin sürdürülemez olduğunu gösterdiğini vurguladı ve "Gümrük Birliği günümüz şartlarına göre güncellenmeli" çağrısını yineledi. Bu vurgu, Türkiye'nin maliyet, rekabet ve pazar erişimi dengesinin korunması açısından kritik bir hedef olarak öne çıkıyor.

Toplantıda ATO Meclis Başkanı Recai Kesimal başkanlığında yönetim kurulunun çalışmaları değerlendirildi. ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adem Ali Yılmaz yenilenen kurumsal web sitesine ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Mecliste ayrıca eski ATO Şeref Üyeleri ve başkanları Ali Coşkun, Sinan Aygün, Ahmet Çavuşoğlu ve Salih Bezci ile eski Meclis Başkanları Mustafa Deryal ve Yüksel Tavşan deneyimlerini paylaştılar.

Baran'ın değerlendirmesi, hem kamu politikalarının hem de özel sektör stratejilerinin önümüzdeki dönemde dış talep, rekabet kuralları ve ticaret politikalarındaki değişimlerle uyumlu hale getirilmesinin önemini ortaya koyuyor. ATO'nun gündeme taşıdığı bu uyarılar, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi talebini ve AB ile ticari ilişkilerin yakın takibini gündemde tutuyor.

ANKARA TİCARET ODASI (ATO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÜRSEL BARAN, ATO’NUN 30. DÖNEM KASIM AYI İKİNCİ MECLİS TOPLANTISI’NDA KONUŞTU.