Avrupa'yla okul günü köprüsü: İhlas Koleji öğrencileri eTwinning'le buluşuyor

İhlas Koleji'nden uluslararası eğitim köprüsü

İhlas Koleji öğrencileri, A Simple Day at School adlı eTwinning projesi kapsamında Avrupa’daki akranlarıyla çevrimiçi öğrenme ve kültür paylaşımına başladı. Öğrenciler, okullarını, günlük rutinlerini ve okul yaşamlarına dair deneyimleri İngilizce olarak aktarıp, küresel bir eğitim ağı içinde aktif rol alıyor.

Okul yaşamını paylaşma ve dil pratiği:

Proje boyunca öğrenciler, kendi sınıf ortamlarını ve günlük yaşantılarını video, yazılı anlatım ve ortak etkinliklerle tanıtıyor. Bu çalışmalar, gençlerin İngilizce iletişim becerilerini pratiğe dökmelerine, iletişim özgüvenlerini geliştirmelerine ve farklı eğitim sistemlerini yakından tanımalarına olanak veriyor.

Hakkı Okur'un değerlendirmesi:

İhlas Koleji Genel Müdürü Hakkı Okur proje hakkında şu değerlendirmede bulundu: "Öğrencilerimizin sadece akademik başarılarıyla değil, küresel ölçekte kendilerini özgüvenle ifade edebilen, farklı kültürlerle empati ve iletişim kurabilen bireyler olarak yetişmelerini çok önemsiyoruz. ’A Simple Day at School’ eTwinning projesi, öğrencilerimizin yabancı dil becerilerini teoriden pratiğe dönüştürürken Avrupa’daki yaşıtlarıyla güçlü bir kültür köprüsü kurmalarını sağlıyor. İhlas Koleji olarak, yenilikçi ve uluslararası projelerle öğrencilerimizin ufkunu genişletmeye ve onları geleceğin dünya vatandaşları olarak yetiştirmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

21. yüzyıl becerileri ve iş birliği:

Projede öne çıkan kazanımlar arasında ileri düzey dil pratiği, kültürlerarası farkındalık ve uluslararası iş birliği yer alıyor. Öğrenciler, ortak yürütülen etkinliklerle ekip çalışması deneyimi kazanıyor, fikir alışverişinde bulunuyor ve kendilerini uluslararası bir platformda temsil etmeyi öğreniyor.

İhlas Koleji, benzer küresel ve yenilikçi eğitim projelerini destekleyerek öğrencilerini geleceğe hazırlamayı sürdüreceğini açıkladı.

"A SİMPLE DAY AT SCHOOL" ETWİNNİNG PROJESİ KAPSAMINDA ÖĞRENCİLER; OKULLARINI, OKUL YAŞAMLARINI VE GÜNLÜK DENEYİMLERİNİ İNGİLİZCE İFADE EDEREK KÜRESEL BİR EĞİTİM AĞINDA AKTİF ROL ALIYOR.