Avukat, baba ve savunucu: Alp Selek vefat etti

Alp Selek hayatını kaybetti:

Alp Selek, 95 yaşında vefat etti. Türkiye'de birçok davada görev alan Selek, aynı zamanda Mısır Çarşısı davasının sanığı Pınar Selek'in babası olarak biliniyordu ve dava sürecinde kızının avukatlığını üstlenmişti.

mısır çarşısı davasındaki rolü:

9 Temmuz 1998'de İstanbul Mısır Çarşısı'nda meydana gelen patlamada 7 kişinin ölümü ve 127 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olayın sanıkları arasında adı geçen dosya, Selek ailesinin uzun süre gündemde kalmasına yol açmıştı.

cenaze ve tören bilgileri:

Selek için yarın İstanbul Barosu'nda cenaze töreni düzenlenecek; ardından defni Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'nda gerçekleştirilecek.

Mısır Çarşısı davası sanığı Pınar Selek'in babası avukat Alp Selek hayatını kaybetti