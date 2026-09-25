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Avukat kimliğiyle düzenlenen sahte uzlaşma tuzağı bir günde milyonlara ulaştı

İzmirli avukat Ebru Bilgen'in kimliğiyle sahte ruhsat gösterip 'uzlaşma' bahanesiyle vatandaşlardan bir günde yaklaşık 1 milyon lira alındı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 09:47

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Avukat kimliğiyle düzenlenen sahte uzlaşma tuzağı bir günde milyonlara ulaştı

Avukat kimliğinin çalınmasıyla düzenlenen vurgun

İzmir’de görev yapan avukat Ebru Bilgenin mesleki kimlik bilgileri ele geçirilip, üzerinde adı geçen sahte ruhsat görselleriyle Türkiye genelinde çok sayıda kişi hedef alındı. Dolandırıcılar, vatandaşları arayıp 'uzlaşma dosyası' bulunduğunu ve gün içinde ödeme yapılmazsa dava açılacağını ileri sürdü.

Sahte ruhsat ve telefon tuzağı:

Şebeke, vatandaşların 'avukat olduğunuzu nasıl anlayacağız' sorusuna karşılık Avukat Ebru Bilgenin adı ve soyadı yazılı sahte ruhsat görselleri gönderdi. Bilgen, gönderilen belgelerdeki fotoğraf ve baro sicil numarasının kendisine ait olmadığını bildirdi.

Dolandırıcıların, mağdurlardan bir günde bazı kişilerden 80 bin TL, bazılarından 120 bin TL olmak üzere toplamda yaklaşık 1 milyon TL haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Gerçek miktarın faydalanılan şikayetlerde daha da yüksek olabileceği belirtiliyor.

Mağdurların tepkisi ve savcılığa başvuru:

Durumu fark eden ve şüphelenen vatandaşlar, internet üzerinden gerçek hukuk bürosunun iletişim bilgilerini bularak doğrudan Bilgen'i aradı. Gün boyu gelen ihbarlar sonrası Bilgen, mesleki kimliğinin kullanıldığını anlayıp şüpheliler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ebru Bilgen, 'Türkiye’nin çeşitli illerinden hukuk büromuza gelen aramalar belirgin şekilde arttı... Mağdur ve mağdur adaylarıyla yaptığımız görüşmeler sonucunda, bunun sistematik bir dolandırıcılık girişimi olduğunu tespit ettik' dedi.

Vatandaşlara uyarılar:

Bilgen, vatandaşlara resmi kanallardan teyit yapılmasını ve arayanın gerçekten o avukat olduğunun doğrulanmasını öğütledi. Özellikle mesajla gelen ödeme taleplerinin asla doğrudan muhatap alınıp ödenmemesi gerektiğini vurguladı.

'Tarafınıza bir avukatın kimlik veya ruhsat görselinin gönderilmesi, doğrudan o kişiyle görüştüğünüz anlamına gelmez' uyarısında bulunan Bilgen, baro kayıtları üzerinden iletişim bilgileri kontrol edilmeden ödeme yapılmaması gerektiğini belirtti.

İZMİR’DE GÖREV YAPAN AVUKAT EBRU BİLGEN’İN MESLEKİ KİMLİK BİLGİLERİNİ ELE GEÇİREN BİR...

İZMİR’DE GÖREV YAPAN AVUKAT EBRU BİLGEN’İN MESLEKİ KİMLİK BİLGİLERİNİ ELE GEÇİREN BİR DOLANDIRICILIK ŞEBEKESİ, OLUŞTURDUKLARI SAHTE AVUKATLIK RUHSATNAMESİYLE TÜRKİYE GENELİNDE ÇOK SAYIDA VATANDAŞI AĞLARINA DÜŞÜRDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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