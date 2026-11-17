Eylem Tok dosyasında avukatın açıklaması

Aci ailesinin avukatı Hacı Orhan, Eylem Tok’un avukatlarının mahkemeden yakalama kararının kaldırılması ve nakdi teminat karşılığında adli kontrolle serbest bırakılma taleplerine ilişkin değerlendirme yaptı. Orhan, başvuruya ilişkin olarak bu talebin Türkiye hukukuna dayandırılamayacağını söyledi.

Hangi talep gündeme getirildi:

Tok’un savunma ekibi, müvekkilinin Türkiye’ye gelmesi halinde duruşmada hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasını talep ettiklerini içeren dilekçeyi mahkemeye sunmuş; ayrıca yakalama kararının kaldırılması karşılığında nakdi teminat ve adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmasını istemişlerdi. Bu başvuru, ABD’de tutuklu bulunan Tok’un Türkiye’ye dönmesi durumunda uygulanacak önlemler talebi niteliğindeydi.

Avukat Orhan’ın gerekçeleri:

Orhan, yakalama kararının ya da tutuklama kararının kaldırılabilmesi için ya suç vasfında bir değişiklik ya da tedbire neden olan koşulların ortadan kalkması gerektiğini vurguladı. Bununla birlikte Tok hakkında verilen yakalama kararının temel gerekçesinin kaçma şüphesi olduğunu belirtti.

Orhan şu noktaları öne çıkardı: Tok’un ABD’de devam ettirdiği itiraz süreçlerinden vazgeçeceğine dair beyanlarının tek başına yakalama kararının kaldırılmasını haklı kılmayacağı, ayrıca Türkiye’den kaçışı nedeniyle hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı ve ABD’de tutuklandığı için Türkiye mahkemeleri tarafından yakalama kararı kaldırılmış olsa bile Tok’un serbestçe Türkiye’ye dönmesinin mümkün olmadığıdır.

Orhan, "Türkiye yetkilileri Amerika’dan kendisini talep etmişlerdir. İtirazlarından vazgeçmesi halinde mahkemenin iade kararı kesinleşecektir" ifadelerini kullandı ve şu sonucu vurguladı: Türkiye mahkemelerine böyle bir şart ileri sürülmesinin hukuki hiçbir karşılığı yoktur.

Avukat ayrıca bu talebin samimiyetine şüpheyle baktıklarını söyledi; gerekçeleri arasında, dilekçenin Amerikan mahkemelerine yönelik bir argüman hazırlama amacını taşıdığı değerlendirmesi bulunuyor. Orhan, dilekçeyle amaçlananın, "Türkiye’de yakalama kararı yok" şeklinde bir durum gösterip ABD mahkemelerinde iade sürecini etkileme çabası olduğunu belirtti.

Orhan, Tok’un eğer Türkiye’de yargılanmayı gerçekten istiyorsa ABD’deki itiraz süreçlerinden vazgeçmesi gerektiğini; bu sayede sürecin kısalacağını ve Tok’un uçakla Türkiye’ye gönderilip yetkililere teslim edilebileceğini kaydetti. Ancak mevcut durumda Tok’un ABD’deki itirazları sürdürdüğü için başvurunun pratik bir fayda sağlamayacağını ifade etti.

Dosyayla ilgili hukuki tartışma, Tok’un ABD’deki tutukluluk durumu ile Türkiye mahkemelerinin yakalama kararları arasındaki etkileşime odaklanıyor. Orhan, taleplerin reddi yönünde yeni bir dilekçe sunduklarını ve mahkemenin bu gerçeklikler ışığında karar vermesi gerektiğini belirtti.

Aci ailesinin avukatından Eylem Tok'un teminat girişimine ilişkin açıklama: "Bu talep hukuki değildir"