Axess 25 yılda ödemeden veriye ve yapay zekâya uzanan bir dönüşüm inşa ediyor

Axess 25 yılda ödeme deneyimini yeniden tanımladı

Akbank’ın kredi kartı markası Axess, kuruluşunun 25. yılında ödeme dünyasındaki dönüşümün Türkiye sahnesindeki en somut tanıklarından biri olarak öne çıkıyor. 2001’den bu yana markanın ürün ve hizmetleri cüzdandaki fiziksel karttan mobil cihazlarda yaşayan dijital deneyimlere, standart kampanyalardan kişiye özel fayda sunan sistemlere doğru evrildi. Bu süreçte Axess, müşteriye dokunan yeniliklerle hem kullanıcı alışkanlıklarını hem de piyasa dinamiklerini etkiledi.

Dijitalleşme ve tüketici tercihleri:

Axess verileri, Türkiye’deki tüketici davranışlarının yeni haritasını ortaya koyuyor. Yıllık ortalamada Axess harcamalarının yüzde 37’si online gerçekleşiyor; ayrıca online harcamaların Axess’in bireysel toplam cirosundaki payı yüzde 40 seviyesine yaklaşırken, QR ile ödeme hacmi her yıl ortalama 3,5 kat büyüyor. Son beş yılda işlem adetlerine bakıldığında en güçlü artışların seyahat, elektronik ve restoran-yemek kategorilerinde görüldüğü belirtiliyor. Bu eğilimler, tüketicilerin deneyim ve teknoloji odaklı harcamalara yöneldiğini gösteriyor.

Markanın uçtan uca dijital altyapısı, dijital kredi kartı özelliği ve QR ödeme çözümleri kullanıcıların ödeme anındaki beklentilerini değiştirdi. Aynı zamanda genişleyen üye işyeri ağı, chip-para ve kampanya ekosistemiyle kullanılan faydaların erişilebilirliğini artırdı. Bu değişim, kampanyalara katılım oranlarının son beş yılda iki katına çıkmasıyla da ölçümleniyor.

Yenilikler, ödüller ve ekosistem:

Axess, son bir yılda müşterilerine 2 bin adede varan kampanya sunarak toplamda 4 milyar TL’yi aşan indirim ve chip-para sağladı. Kampanya ilgi ve katılımındaki artış, markanın sunduğu finansal faydanın algılanmasını güçlendirdi. Kaybolmayan chip-para özelliği, müşterilerin birikim yapmasını mümkün kılarak bu değerin süreye bağlı yok olmasını engelliyor; bugün bireysel müşteriler arasında en fazla chip-para biriktiren Axesslinin hesabında 200 bin TL değerinde kaybolmayan chip-para bulunuyor. Ayrıca müşteriler, mobil ve internet alışverişlerinde biriken chip-para ile ödeme yapabilme imkânına sahip.

Marka, kredi kartını yalnızca bir ödeme aracı olmaktan çıkarıp alışverişten kazanç sağlayan bir platforma dönüştürme stratejisini erken dönemde uygulamaya koydu. Mastercard ile yürütülen iş birliği sonucunda Türkiye’de kredi kartlarında Digital First programını hayata geçiren ilk bankalardan biri olarak, fiziksel kart teslimini beklemeyen dijital kullanım imkânını müşterilerine sundu. Bu yaklaşım, kart edinme ve kullanma sürecini hızlandırdı ve dijital kanalların kullanımına ivme kazandırdı.

Sürdürülebilirlik ve müşteri odaklı tasarım:

Axess, ödeme deneyiminin çevresel boyutunu da süreçlerinin bir parçası haline getirdi. Marka, kart plastiklerinde ve kartla birlikte gelen kâğıt ile zarflarda geri dönüştürülmüş materyaller kullanan ilk markalardan biri oldu. Dijital ekstre ve dijital slip seçenekleriyle kâğıt kullanımını azaltma yolunda adımlar atılıyor. Bu uygulamalar hem operasyonel etkinliği artırıyor hem de çevresel etkiyi düşürmeyi hedefliyor.

Akbank Dijital Çözümler ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Dağ Güven, Axess’in 25 yıllık yolculuğunu değerlendirirken markanın müşteri ihtiyaçlarını erkenden okuyarak ödeme sistemlerine öncü çözümler getirdiğini vurguluyor. Dağ Güven, chip-paranın müşterilerin tüm harcamalarında kullanılabilecek bir değere dönüştürüldüğünü, kartların fiziksel teslimatı beklemeden dijitalden anında kullanılabildiğini ve son 5 yılda kullanıcı hacminin 2 kat arttığını belirtiyor. Önümüzdeki dönemde ise Axess’in yapay zekâ ve hiper kişiselleştirme odaklı yeni nesil deneyimler tasarlayacağını, doğru müşteriye doğru anda anlamlı faydalar sunmayı amaçladıklarını ifade ediyor.

25. yıl kutlamaları ve gelecek odaklı hedefler:

Axess 25. yaşını, kullanıcılarla buluşan özel deneyimlerle kutluyor. Ekim ayında Mastercard iş birliğinde düzenlenecek konserlerde sevilen sanatçı Yalın Bursa ve İstanbul sahnelerinde Axesslilerle buluşacak. Konser biletleri, yalnızca Axess kartlarla 25. yıla özel 25 TL fiyatla satışa sunuldu ve kısa sürede tükendi. Marka, önümüzdeki dönemde de ödeme teknolojilerindeki öncülüğünü sürdürmeyi, yapay zekâ destekli, kişiselleştirilmiş ve görünmez finansal deneyimlerle müşterilere yeni faydalar sunmayı hedefliyor.

Axess’in 25 yıllık serüveni, Türkiye’de gündelik hayat, ticaret ve teknolojinin nasıl iç içe geçtiğinin bir yansıması olarak okunuyor. Geçmişte tanımladığı birçok ilke yenilik getiren marka, gelecek odaklı vizyonuyla harcamayı yeniden değere dönüştüren bütünsel bir deneyim platformu inşa etmeye devam ediyor.

BUGÜN, YILLIK ORTALAMADA, AXESS HARCAMALARININ YÜZDE 37'Sİ ONLİNE GERÇEKLEŞİRKEN, QR ÖDEMELERİ 3,5 KAT BÜYÜYOR. 25 YILDA ÖDEME TEKNOLOJİLERİNİ MÜŞTERİ FAYDASINA DÖNÜŞTÜREN MARKA, ŞİMDİ YAPAY ZEKÂ VE HİPER KİŞİSELLEŞTİRMENİN YÖN VERECEĞİ YENİ DÖNEME HAZIRLANIYOR.