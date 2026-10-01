Ay-yıldızlar Liege'de Belçika engelini aşmaya çalışacak

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında yarın TSİ 21.45'te Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadyumu'nda Belçika ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, grubun ilk iki maçında Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1 mağlup oldu ve son sırada bulunuyor. Belçika ise İtalya'yı 2-0 yenerken Fransa'ya 1-0 kaybederek ikinci sırada yer alıyor.

maçın önemi ve takımların durumu:

Bu karşılaşma, Türkiye için grupta kalma umutlarını canlı tutma açısından kritik bir sınav niteliğinde. A Milliler henüz puanla tanışamadı; dolayısıyla Belçika deplasmanında alınacak bir puan ya da galibiyet, gruptaki psikolojik ve puansal dengeyi yeniden kurabilir. Belçika ise ev sahibi avantajını değerlendirip üst sıraya tırmanmayı hedefleyecek.

Tarihi geçmiş ve istatistikler:

A Milli Takım, Belçika ile bugüne kadar 11 kez karşılaştı. Bu maçlarda Türkiye 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi aldı; rakipler arasındaki gol sayıları ise Türkiye 17, Belçika 18. Millilerin Belçika ile son karşılaşması 3 Haziran 2011'de, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemelerinde oynanmış ve 1-1 berabere tamamlanmıştı.

Genel olarak A Milliler, bugüne dek toplam 656 müsabakada yer aldı (367 resmi, 289 özel). Bu karşılaşmalarda 260 galibiyet (1'i hükmen), 245 mağlubiyet ve 151 beraberlik elde edildi; atılan gol sayısı 907, yenilen gol sayısı ise 937 olarak kayıtlarda yer alıyor. Bu veriler, takımın hem potansiyelini hem de savunma açısından çözülmesi gereken noktalarını gösteriyor.

teknik direktör ve takım performansı:

Teknik Direktör Vincenzo Montella, A Milli Takım'ın başında 29'u resmi, 9'u özel olmak üzere toplam 38 maça çıktı. Belçika karşılaşması Montella'nın 39. müsabakası olacak. Montella yönetimindeki A Milliler, bu sürede 21 galibiyet, 12 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı; yarınki maç, teknik direktörün istikrarı ve taktik tercihleri açısından da yakından izlenecek.

kadro, eksikler ve sürpriz çağrılar:

Millilerde İtalya maçında kırmızı kart cezasını tamamlayan kaleci Uğurcan Çakır, görev verilirse Belçika karşısında forma giyebilecek. Öte yandan İtalya müsabakası sonrası ayak parmağındaki ağrılar nedeniyle Orkun Kökçü aday kadrodan çıkarıldı. Ümit Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer alan Emirhan İlkhan ve Yusuf Akçiçek, A Milli Takım kadrosuna dahil edildi.

Teknik Direktör Vincenzo Montella tarafından açıklanan aday kadroda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Celta), Muhammed Şengezer (Başakşehir), Okan Kocuk (Samsunspor), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Adil Demirbağ (Konyaspor), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Galatasaray), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Trabzonspor), Zeki Çelik (Juventus), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Yusuf Akçiçek (Al Hilal)

Orta saha: Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Demir Ege Tıknaz (Braga), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Melih Kabasakal (Trabzonspor), Salih Özcan (Beşiktaş), Emirhan İlkhan (Torino)

Forvet: Aral Şimşir (Trabzonspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Galatasaray), İlhan Fakılı (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe), Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Galatasaray)

rakip takım ve hakem atamaları:

Belçika'da teknik direktör değişikliği yapıldı; Rudi Garcia'nın yerine Mark van Bommel getirildi. Belçika kadrosunda Fenerbahçe'den Romelu Lukaku ve Beşiktaş'tan Leandro Trossard bulunuyor. Karşılaşmayı Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi yönetecek; yardımcıları Anders Olav Dale ve Ole Andreas Haukasen olacak. Dördüncü hakem Marius Hansen Grotta, VAR görevini Almanya Futbol Federasyonu'ndan Bastian Dankert, AVAR görevini ise Norveç Futbol Federasyonu'ndan Marius Lien üstlenecek.

Yarınki maça dair kadro tercihleri, Montella'nın taktik düzeni ve saha içi disiplin, Türkiye'nin gruptaki kaderini etkileyecek en önemli unsurlar olarak öne çıkıyor. Ay-yıldızlıların Liege'de sergileyeceği performans, hem puan tablosunda hem de gelecek maçlara yansıyacak moral açısından belirleyici olacak.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, UEFA ULUSLAR A LİGİ 1. GRUP'TAKİ ÜÇÜNCÜ MAÇINDA YARIN DEPLASMANDA BELÇİKA İLE OYNAYACAK.