Ay-yıldızlılar İstanbul'da Litvanya'yı rahat geçti, Cedi Osman 200. maçında parladı

Türkiye, İstanbul'da kontrollü oyunla maça hükmetti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu açılış maçında Litvanya'yı 94-66 yendi. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmada ay-yıldızlı ekip baştan sona oyunun kontrolünü elinde tuttu ve turdaki ilk maçını galibiyetle kapattı.

Maçın akışı ve kritik anlar:

Türkiye maça Şehmus Hazer, Cedi Osman, Malachi Flynn, Ercan Osmani ve Adem Bona beşiyle başladı. Karşılaşmanın ilk üç dakikasında yakalanan 8-0'lık seriyle üstünlüğü ele alan milliler, Cedi Osman'ın skor yükünü üstlenmesiyle ilk çeyreği 27-13 önde tamamladı.

İkinci periyotta da ritmini koruyan Türkiye; Ömer Yurtseven'in pota altındaki etkili oyunu ve dış atışlardaki isabetlerle farkı açtı. Periyodun son saniyesinde Erkan Yılmaz'ın kaydettiği üçlükle soyunma odasına 55-34 önde gidildi. Üçüncü çeyrekte farkı daha da genişleten 12 Dev Adam, çeyreğin ilk bölümünde farkı 26 sayıya kadar çıkardı; çeyreğin son saniyesinde Malachi Flynn'in üçlüğüyle skor 75-47 oldu.

Son çeyrekte Litvanya zaman zaman sayı bulsa da Türkiye savunmasını sıkı tuttu ve hücumda kontrolü elinde bırakarak maçı 94-66 ile tamamladı.

Kilit oyuncular ve istatistikler:

Kaptan Cedi Osman, 22 sayıyla takımın en skoreri olurken, pota altında etkili olan Ömer Yurtseven boxscore'a göre 17 sayı kaydetti. Diğer katkılar arasında Onuralp Bitim 8, Malachi Flynn 8, Şehmus Hazer 9 ve Adem Bona 6 sayı ile öne çıktı. Litvanya cephesinde Osvaldas Olisevicius 11 sayıyla en etkili isim oldu.

Maçın sonunda takımın periyot skorları şu şekilde gerçekleşti: 1. periyot 27-13, devre 55-34, 3. periyot 75-47 (Türkiye lehine).

Tören, tribün ve organizasyon bilgileri:

Karşılaşma öncesinde kaptan Cedi Osman için ay-yıldızlı forma altında 200 resmi maç barajını aşması nedeniyle özel bir tören düzenlendi. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Harun Erdenay, üzerinde "200" numarası bulunan milli takım formasını Cedi Osman'a takdim etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da maçı salondan takip ederek A Milli Takım'a destek verdi.

Karşılaşmanın hakemleri Wojciech Liszka, Fernando Calatrava ve Josip Jurcevic olarak kaydedildi. Türkiye teknik direktörü Ergin Ataman, Litvanya ise Rimas Kurtinaitis yönetimindeydi.

Türkiye: Şehmus Hazer 9, Yiğitcan Saybir 6, Sertaç Şanlı 3, Cedi Osman 22, Onuralp Bitim 8, Malachi Flynn 8, Furkan Korkmaz 6, Ercan Osmani, Adem Bona 6, Erkan Yılmaz 6, Kenan Sipahi 2, Ömer Yurtseven 17 (Başantrenör: Ergin Ataman)

Litvanya: Marek Blazevic 9, Dominykas Stenionis 5, Justas Furmanavicius, Gytis Radzevicius 1, Osvaldas Olisevicius 11, Azuolas Tubelis 7, Donatas Motiejunas 6, Regimantas Miniotas, Matas Jogela 10, Kristupas Zemaitis 4, Augustas Marciulionis 10, Mindaugas Kacinas 3 (Başantrenör: Rimas Kurtinaitis)

Maç; Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynandı ve A Milli Takım, böylece FIBA 2027 Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'na galibiyetle başlamış oldu.

A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI'NIN KAPTANI CEDİ OSMAN İÇİN, AY-YILDIZLI FORMA ALTINDA 200 RESMİ MAÇ BARAJINI AŞMASI DOLAYISIYLA ÖZEL TÖREN DÜZENLENDİ.