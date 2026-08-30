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Ay-yıldızlılar Taranto'da namağlup şampiyonluğa uzandı

Kadın Milli Voleybol Takımı, Taranto'daki 2026 Akdeniz Oyunları'nda grup aşamasından finale kadar yenilgisiz ilerleyip İtalya'yı 3-0 mağlup etti.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 21:21

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Ay-yıldızlılar Taranto'da namağlup şampiyonluğa uzandı

turnuva yolculuğu:

Kadın Milli Voleybol Takımı, 2026 Akdeniz Oyunları'nda grup aşamasını namağlup lider tamamlayarak adını yarı finale yazdırdı. Turnuva boyunca sergilenen düzenli performans, takımın maç içindeki konsantrasyonunu ve istikrarını gösterdi. Yarı finalde Sırbistan ile karşılaşan milliler, rakibini 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.

final maçı ve skorlar:

Ay-yıldızlılar, finalde ev sahibi İtalya ile karşılaştı ve maçı etkili bir oyunla 3-0 (25-22, 26-24, 25-18) kazanarak altın madalyanın sahibi oldu. Setlerdeki dengeli hücum ve blok-savunma organizasyonu, özellikle kritik sayılarda rahatlık sağladı ve maç içinde inisiyatifin elden düşmesine izin vermedi.

takım performansı ve çıkarımlar:

Turnuva genelinde takımın en göze çarpan özellikleri disiplinli servis karşılama, etkili blok-kapanış ve istikrarlı hücum varyasyonları oldu. Bu unsurlar, millilerin zorlu eşleşmelerde bile kontrollü kalmasına yardımcı oldu. Namağlup şampiyonluk, Türkiye voleybolunun organizasyon ve derinlik bakımından aldığı mesafeyi ortaya koyarken, ilerleyen dönemde bu kadronun beraberliğini koruması başarıyı sürdürebilmek adına belirleyici olacaktır.

KADIN MİLLİ VOLEYBOL TAKIMI, NAMAĞLUP 2026 AKDENİZ OYUNLARI ŞAMPİYONU OLDU.

KADIN MİLLİ VOLEYBOL TAKIMI, NAMAĞLUP 2026 AKDENİZ OYUNLARI ŞAMPİYONU OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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