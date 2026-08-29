Ay-yıldızlılardan güçlü başlangıç: hedef Dünya Kupası

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu’ndaki ilk maçında İstanbul’da Litvanya’yı 94-66 mağlup ederek ikinci tura galibiyetle başladı. Karşılaşma, hem skor hem oyun temposu açısından milli takım için önemli bir referans niteliği taşıdı.

maçın önemi:

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, maçın ardından yaptığı açıklamada galibiyetin kendileri için büyük anlam taşıdığını belirtti. Türkoğlu, "Tabii bugünkü galibiyet bizim için çok anlamlı. Öncelikle buraya gelen on binlerce taraftarımıza huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten maçın ilk dakikasından sonuna kadar takımımızı desteklediler" sözleriyle tribünlerin etkisine işaret etti.

Başkan, aynı zamanda ekran başındaki izleyicilere ve milli takımın sergilediği yükseliş grafiğine dikkat çekti. Türkoğlu, takımın "iyi bir basketbol grafiğiyle yükselişini devam ettirdiğini" ve karşılarındaki rakibin bir "basketbol ekolü ülkesi" olduğunu vurgulayarak alınan galibiyetin değerini değerlendirdi.

hedefler ve gelecek maç:

Türkoğlu, turnuva hedefleriyle ilgili net ifadeler kullandı: "Hedefimiz ilk günden beri geçen sene elde ettiğimiz başarının devam etmesi için, daha anlamlı olması için hedefimiz Dünya Kupası’na katılmak." Başkan, bu hedefe ulaşmak için teknik ekip ve sporculara teşekkür ettiğini söyledi ve maç öncesi ve sonrasında kendilerini yalnız bırakmayan "Sayın Cumhurbaşkanımıza" ve "değerli Bakanımıza" teşekkürlerini iletti.

Ay-yıldızlı takım, J Grubu mücadelesinde bir sonraki sınavını İzlanda ile verecek. Türkoğlu, pazartesi günkü randevuyla ilgili umutlu konuşarak "İnşallah pazartesi de tekrar İzlanda’ya karşı iyi bir performansla, galibiyetle de ayrılırsak ülkemizi de basketbol anlamında mutlu etmiş oluruz. Yükselen grafiğimizi de devam ettirmiş oluruz." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Bu sonuç, Türkiye’nin eleme sürecine moral ve ivme kazandırırken, federasyonun öncelikli hedefinin Dünya Kupası katılımı olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Takımın performansı ve tribün desteği, sonraki maçlar için belirleyici olacaktır.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın Litvanya karşısında aldığı 94-66’lık galibiyetin ardından, "Hedefimiz ilk günden beri geçen sene elde ettiğimiz başarının devam etmesi için, daha anlamlı olması için Dünya Kupası’na katılmak" dedi.