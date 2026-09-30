Ayak ağrısı milli kadro planlarını değiştirdi: Orkun Kökçü kadrodan ayrıldı

Orkun Kökçü aday kadrodan çıkarıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım aday kadrosunda değişikliğe gidildiğini açıkladı. Karar, oyuncunun sağlık durumuna ilişkin değerlendirmeler sonucunda alındı.

Neden çıkarıldı:

İtalya ile Bursa'da oynanan müsabaka sonrasında ayak parmağındaki ağrıları artan Orkun Kökçünün aday kadrodan çıkarıldığı duyuruldu. TFF açıklamasında, oyuncunun tedavisinin kulübünde devam ettirilmesinin uygun görüldüğü belirtildi.

takvime etkisi:

A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta deplasmanda 2 Ekim'de Belçika ve 5 Ekim'de İtalya ile karşılaşacak. Yapılan kadro değişikliğinin bu maçların planına göre alındığı ifade edildi.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NDA ORKUN KÖKÇÜ, AYAK PARMAĞINDAKİ AĞRILARI NEDENİYLE ADAY KADRODAN ÇIKARILDI.