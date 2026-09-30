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Ayak ağrısı milli kadro planlarını değiştirdi: Orkun Kökçü kadrodan ayrıldı

A Milli Takım'da Orkun Kökçü, Bursa'da oynanan İtalya maçının ardından artan ayak parmağı ağrıları nedeniyle UEFA Uluslar Ligi aday kadrosundan çıkarıldı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 10:32

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Ayak ağrısı milli kadro planlarını değiştirdi: Orkun Kökçü kadrodan ayrıldı

Orkun Kökçü aday kadrodan çıkarıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım aday kadrosunda değişikliğe gidildiğini açıkladı. Karar, oyuncunun sağlık durumuna ilişkin değerlendirmeler sonucunda alındı.

Neden çıkarıldı:

İtalya ile Bursa'da oynanan müsabaka sonrasında ayak parmağındaki ağrıları artan Orkun Kökçünün aday kadrodan çıkarıldığı duyuruldu. TFF açıklamasında, oyuncunun tedavisinin kulübünde devam ettirilmesinin uygun görüldüğü belirtildi.

takvime etkisi:

A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta deplasmanda 2 Ekim'de Belçika ve 5 Ekim'de İtalya ile karşılaşacak. Yapılan kadro değişikliğinin bu maçların planına göre alındığı ifade edildi.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI&#039;NDA ORKUN KÖKÇÜ, AYAK PARMAĞINDAKİ AĞRILARI NEDENİYLE ADAY KADRODAN...

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NDA ORKUN KÖKÇÜ, AYAK PARMAĞINDAKİ AĞRILARI NEDENİYLE ADAY KADRODAN ÇIKARILDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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