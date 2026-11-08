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Ayakkabı tabanında keşif: gümrükte 2 kilo 396 gram metamfetamin bulundu

Gürbulak Sınır Kapısı'nda 8 Kasım'da yapılan kontrolde iki kişinin ayakkabı tabanlarından 2 kilo 396 gram metamfetamin çıktı; soruşturma başlatıldı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 19:37

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ayakkabı tabanında keşif: gümrükte 2 kilo 396 gram metamfetamin bulundu

Gürbulak'ta ayakkabı tabanından çıkan uyuşturucu

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısında 8 Kasım'da gerçekleştirilen kontrollerde, İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen iki kişinin üzerinde yapılan aramada, ayakkabı tabanlarına gizlenmiş olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

operasyon ve ele geçen miktar:

Gümrük Müdürlüğü Yolcu Salonu'ndaki arama sırasında tespit edilen madde, yapılacak analizler sonucu 2 kilo 396 gram metamfetamin olarak kayda geçti. Ele geçen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 8 milyon 981 bin 250 lira olduğu açıklandı.

soruşturma ve resmi açıklama:

Olayla ilgili olarak Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatıldı. Yapılan açıklamada, sınır kapılarında yürütülen kontrollerin sürdürüldüğü ve uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

AĞRI’NIN DOĞUBAYAZIT İLÇESİNDEKİ GÜRBULAK SINIR KAPISI’NDA, İRAN’DAN TÜRKİYE’YE GİRİŞ YAPMAK...

AĞRI’NIN DOĞUBAYAZIT İLÇESİNDEKİ GÜRBULAK SINIR KAPISI’NDA, İRAN’DAN TÜRKİYE’YE GİRİŞ YAPMAK İSTEYEN İKİ KİŞİNİN AYAKKABI TABANLARINA GİZLENMİŞ 2 KİLO 396 GRAM METAMFETAMİN OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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