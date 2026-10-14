Ayamama Deresi taşma eşiğine geldi, Küçükçekmece'de yollar göle döndü

İstanbul'da sağanak etkisini sürdürüyor

İstanbul genelinde devam eden sağanak yağış, kentin bazı ilçelerinde yerel su baskınlarına yol açtı. Özellikle Küçükçekmece sınırları içindeki Ayamama Deresinin debisindeki artış dikkat çekti.

Ayamama Deresi'nin debisi yükseldi:

Etkili yağış sonucu Ayamama Deresinin debisi yükseldi ve dere, taşma noktasına geldi. Artan su seviyesi, dere yakınındaki alanlarda taşkın riski oluşturdu.

Yollar, siteler ve araçlar etkilendi:

Yağışın etkisiyle Küçükçekmecede bazı caddeler su altında kaldı; bazı site bahçeleri su bastı. Göle dönen yollarda ise araçlar mahsur kaldı ve ulaşımda aksamalar yaşandı.

Yetkililer ve ekiplerin durumu değerlendirdiği, bölgedeki su seviyelerinin takip edildiği bildirildi; vatandaşların dikkatli olması ve gerekli önlemleri alması önem taşıyor.

İSTANBUL'DA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE AYAMAMA DERESİ TAŞMA NOKTASINA GELDİ.