Ayancık'ta sağlık çalışanlarına güvenli çalışma ve farkındalık eğitimi

eğitimin düzenlenmesi:

Sinop'un Ayancık ilçesinde, Ayancık Devlet Hastanesi çalışanlarına yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi gerçekleştirildi. Eğitim, bilgiyi artırmak ve iş yerinde güvenlik bilincini güçlendirmek amacıyla düzenlendi.

Eğitimi veren İş Sağlığı ve Güvenliği İl Koordinatörü Erdem Tuna katılımcılara uygulamalı ve kuramsal konulara dair açıklamalar yaptı.

eğitimin odak noktaları:

Eğitim kapsamında güvenli çalışma ortamı oluşturulması, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusundaki sorumlulukları ile çalışma sırasında alınması gereken önlemler detaylı şekilde ele alındı.

Katılımcılara, karşılaşabilecekleri risklere karşı daha bilinçli davranmanın yolları ve acil durumlarda uygulanacak adımlar aktarıldı.

sürdürülebilir güvenlik kültürü:

Ayancık Devlet Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amacıyla eğitim ve farkındalık çalışmalarının devam edeceği belirtildi. Kurum, düzenli eğitimlerin güvenlik kültürünün kalıcı hale gelmesinde önemli rol oynayacağını vurguladı.

SİNOP’UN AYANCIK İLÇESİNDE, AYANCIK DEVLET HASTANESİ ÇALIŞANLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.