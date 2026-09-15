Ayasofya sahilindeki Oyuncakistan çocuk parkı yenileniyor

oyuncakistan çocuk parkı yenileme projesi:

Trabzon’un Ayasofya Mahallesi sahilinde yaklaşık 13 yıl önce hizmete giren Oyuncakistan Çocuk Parkı, ekonomik ömrünü doldurduğu gerekçesiyle yenileniyor. Yenileme kararı, alandaki mevcut yapıların işlevselliğinin azalması ve kullanım ömrünün tamamlanması nedeniyle alana ilişkin teknik değerlendirmeler sonrasında alındı.

Belediye yetkilileri, projenin parkın kullanım güvenliğini ve çocuklara sunulan oyun olanaklarını artırmayı amaçladığını belirtirken, çalışmaların aynı alanda sürdürüldüğü aktarıldı.

yenileme kapsamında yapılacak çalışmalar:

Proje alanında mevcut oyun grubunun sökülmesi planlanmış olup, alanda bin 656 m alanda zemin onarımları yapılacak. Eski kauçuk kaplama sökülerek, yerine yerinde dökme kauçuk uygulaması gerçekleştirilecek.

Yeni oyun grupları 3-12 yaş grubuna uygun olarak monte edilecek ve tasarım gereği aynı anda 280 çocuğun güvenle oyun oynayabileceği şekilde planlanmıştır. Mevcut çevre duvarı ise sökülerek oyun grubu konseptine uygun dekoratif panellerle yenilenecek.

çalışmaların güncel durumu:

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında alanda söküm ve zemin onarım işlemleri devam ediyor. Yetkililer, saha düzenlemeleri tamamlandıkça yeni ekipmanların montajına geçileceğini bildiriyor.

Yenileme sürecinin ardından parkın güvenlik, erişilebilirlik ve kullanım kapasitesinde artış hedefleniyor; çalışmalar süresince alanda güvenlik ve düzenlemelere dikkat edildiği vurgulanıyor.

TRABZON'UN AYASOFYA MAHALLESİ SAHİLİNDE YAKLAŞIK 13 YIL ÖNCE YAPILARAK HİZMETE GİREN OYUNCAKİSTAN ÇOCUK PARKI, EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURDUĞU GEREKÇESİYLE YENİLENECEK