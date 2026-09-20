Ayaş'ta domates şenliği: lezzet ve renk buluşması

Festival coşkusu ve ziyaretçi katılımı:

Ayaş domatesinin tanıtıldığı Ayaş Domates Festivali 2026, renkli görüntülerle başladı. Etkinlik, ilçe sakinlerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen binlerce ziyaretçiyi buluşturarak bölgede hareketlilik oluşturdu.

Coğrafi işaretin ön plana çıkması:

Festivalin odağında yer alan coğrafi işaretli Ayaş domatesi, tanıtım açısından önemli bir araç olarak öne çıkıyor. Coğrafi işaretler, yerel ürünlerin tescillenmesi ve değerin korunması açısından üreticilere uzun vadeli avantaj sağlayabilir.

Toplumsal etki ve tanıtım hedefleri:

Etkinlik, yerel topluluk için kültürel bir buluşma alanı olurken, üreticilere ve bölgeye yönelik farkındalığı artırma amacı taşıyor. Düzenlenen tanıtım faaliyetleri, Ayaş domatesinin bilinirliğini güçlendirmeyi ve bölge ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyor.

ANKARA’NIN COĞRAFİ İŞARETLİ LEZZETLERİNDEN AYAŞ DOMATESİ’NİN TANITILDIĞI FESTİVAL, İLÇE SAKİNLERİNİN YANI SIRA ÇEVRE İL VE İLÇELERDEN GELEN BİNLERCE ZİYARETÇİYİ BULUŞTURDU.