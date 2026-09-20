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Ayaş'ta domates şenliği: lezzet ve renk buluşması

Ayaş domatesinin tanıtıldığı Ayaş Domates Festivali, coğrafi işaretli lezzeti ön plana çıkararak ilçeden ve çevre illerden binlerce kişiyi ağırladı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 16:16

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Ayaş'ta domates şenliği: lezzet ve renk buluşması

Festival coşkusu ve ziyaretçi katılımı:

Ayaş domatesinin tanıtıldığı Ayaş Domates Festivali 2026, renkli görüntülerle başladı. Etkinlik, ilçe sakinlerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen binlerce ziyaretçiyi buluşturarak bölgede hareketlilik oluşturdu.

Coğrafi işaretin ön plana çıkması:

Festivalin odağında yer alan coğrafi işaretli Ayaş domatesi, tanıtım açısından önemli bir araç olarak öne çıkıyor. Coğrafi işaretler, yerel ürünlerin tescillenmesi ve değerin korunması açısından üreticilere uzun vadeli avantaj sağlayabilir.

Toplumsal etki ve tanıtım hedefleri:

Etkinlik, yerel topluluk için kültürel bir buluşma alanı olurken, üreticilere ve bölgeye yönelik farkındalığı artırma amacı taşıyor. Düzenlenen tanıtım faaliyetleri, Ayaş domatesinin bilinirliğini güçlendirmeyi ve bölge ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyor.

ANKARA’NIN COĞRAFİ İŞARETLİ LEZZETLERİNDEN AYAŞ DOMATESİ’NİN TANITILDIĞI FESTİVAL, İLÇE...

ANKARA’NIN COĞRAFİ İŞARETLİ LEZZETLERİNDEN AYAŞ DOMATESİ’NİN TANITILDIĞI FESTİVAL, İLÇE SAKİNLERİNİN YANI SIRA ÇEVRE İL VE İLÇELERDEN GELEN BİNLERCE ZİYARETÇİYİ BULUŞTURDU.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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